୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ହୋଷ୍ଟ

Commonwealth Games 2030: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2030ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆୟୋଜକ ସହର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ।

India will host the Commonwealth Games for the second time.
India will host the Commonwealth Games for the second time. (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 11:23 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2010ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଧାରଣ ସଭାରେ 74ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତର ବିଡ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହା 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗୁଜରାଟକୁ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ମନୋନୀତ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ, 20 ଜଣ ଗରବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ 30 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରମବାଦକ ସାଧାରଣ ସଭା ହଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗରବା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ।

୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ହୋଷ୍ଟ
୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ହୋଷ୍ଟ (PTI)

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଭାପତି କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଭାପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ରୁକାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ।" 'ଗେମ୍ସ ରିସେଟ୍' ପରେ, ଆମେ 74ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ଲାସଗୋ 2026କୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ 2030 ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛୁ।"

ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସଭାପତି ପି.ଟି. ଉଷା କହିଛନ୍ତି, "କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ। 2030 କ୍ରୀଡ଼ା କେବଳ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଭାବନାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ଖେଳାଳି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକାଠି କରିବ।"

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର 100 ବର୍ଷ

ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 1930 ମସିହାରେ କାନାଡାର ହାମିଲଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2030 ମସିହାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ସଂସ୍କରଣ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2022 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2026 ମସିହାରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆୟୋଜନ କରିବ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା

