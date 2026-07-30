ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ଅରସାଦ ନଦୀମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା; ଫାଇନାଲରେ ୩ ଭାରତୀୟ

ଭାରତର ତିନିଜଣଯାକ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ରୋହିତ ଯାଦବ ଓ ୟଶବୀର ସିଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।

Neeraj Chopra Beats Arshad Nadeem to Enter Final
ଅରସାଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫାଇନାଲରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 Javelin: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ତିନିଜଣଯାକ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ରୋହିତ ଯାଦବ ଓ ୟଶବୀର ସିଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ ବଡ଼ ଥ୍ରୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା, ତଥାପି ରଣନୀତିଗତ ଭାବେ ତିନିଜଣଯାକ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଶୀର୍ଷ ୧୨ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦିଗ ଥିଲା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ମାରିବା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଖରାପ ପାଗ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ୭୯.୬୧ ମିଟରର ଥ୍ରୋ ଫିଙ୍ଗି ତାଲିକାରେ ୫ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ଥ୍ରୋଅର୍ ଅରସାଦ ନଦୀମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରସାଦଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ୭୮.୬୩ ମିଟର ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଲିକାରେ ୭ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଆଉ ଥରେ ଅରସାଦ ନଦୀମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ହିଁ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାପର ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ମନୋବଳ ଦେଖାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦବଦବାକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଯାଦବ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଜବରଦସ୍ତ ଥ୍ରୋ କରି ୭୮.୩୭ ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଲିକାରେ ୯ମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛରେ ୟଶବୀର ସିଂ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୭୮.୩୬ ମିଟରର ଥ୍ରୋ ରେକର୍ଡ କରି ୧୦ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ ପବନର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ମେଡାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତିନିଜଣଯାକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଶିବିରର ମନୋବଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅପରପକ୍ଷେ ଅରସାଦ ନଦୀମଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ରଣନୀତି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିନିଜଣଯାକ ଭାରତୀୟ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତର ପଦକ ଜିତିବାର ଆଶା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ

କ୍ରିକେଟ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ BCCI ଲାଗୁ କଲା ୫ଟି ନୂଆ ନିୟମ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଦିଲୀପ, ବାସିଲ୍-ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
NEERAJ CHOPRA
ARSHAD NADEEM
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
CWG 2026 JAVELIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.