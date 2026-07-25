Commonwealth Games 2026: ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର, ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭୀୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ‘ଭୁଲ ବୁଝାମଣା’ ଯୋଗୁଁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଥିବା କହିଲେ କୋଚ୍
Published : July 25, 2026 at 1:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର ୧୮୧ କେଜି ଓ ୧୯୦ କେଜି ଭାର ସଫଳତାର ସହ ଉଠାଇ ମୋଟ ୧୩୦.୯ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଡିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ୧୯୬ କେଜି ଭାର ଉଠାଇବାର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସୁଧୀର ୧୧୪.୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ସେପଟେ ନାଇଜେରିଆର ଇଦ୍ରିସ୍ ରିଲୁୱାନ ୧୩୨.୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ହାର୍ଡିଂ ୧୩୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
A spectacular performance by Jhandu Kumar, who has opened India’s medal tally at the #CWG2026 by winning a Bronze in the Men’s Heavyweight Para Powerlifting event! Congratulations to him. His achievement is a powerful reflection of immense strength, unwavering determination and… pic.twitter.com/kMdkU6RRAF— Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2026
- ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି;ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି #CWG2026 ରେ ଭାରତର ପଦକ ତାଲିକା ଖୋଲିଥିବା ଝାଣ୍ଡୁ କୁମାରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ! ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଅପାର ଶକ୍ତି, ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି, ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭୀୟ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
🇮🇳 BRONZE FOR BHARAT! 🥉— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 24, 2026
Jhandu Kumar opens India’s #CWG2026 medal tally with a massive 190kg lift in Men’s Heavyweight Para Powerlifting. The entire nation is proud! 🇮🇳 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/pyZSOZw0uI
- ଦିନେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ
ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ହରନୌତ ଗାଁର ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷର ଫଳ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୧୦ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଟ୍ ପୁଟ୍ ଓ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ହାତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଜିମ୍ ବାହାରେ ଥିଲା।
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ ଏକ ଛୋଟ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱିଲଚେୟାର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା କିଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ପୋଡିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଭାରତର ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭିଯାନକୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ‘ଭୁଲ ବୁଝାମଣା’ ଯୋଗୁଁ ହାତଛଡ଼ା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରଙ୍କ କୋଚ୍ ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ ରାହେଲୁ କହିଛନ୍ତି, ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ‘ଭୁଲ ବୁଝାମଣା’ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଝଣ୍ଡୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବା ପରେ ANI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରାହେଲୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲିଫ୍ଟର ହିସାବ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ହିସାବ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଠିନ ଥିଲା, ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସେହିଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ମୁଁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲି ଏବଂ ହିସାବ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ପଦକ ହରାଇଲୁ।”
ରାହେଲୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂରେ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରର ସମାନ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ୨-୩ କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏଭଳି ଘନିଷ୍ଠ ମୁକାବିଲାରେ ଶରୀରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ହିସାବରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ପଦକ ଜିତିଛୁ ଏବଂ ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଛୁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା IMD