ETV Bharat / sports

CWG 2026: ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅନିମେଷ କୁଜୁର, ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଦିନର ଭାରତର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍

CWG 2026: ଆଜି କମନୱେଲଥ୍‌ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ସପ୍ତମ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ପାଇଁ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବେ।

Commonwealth Games 2026 day 7 India Schedule
କମନୱେଲଥ୍‌ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ସପ୍ତମ ଦିନର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 Day 7 Schedule: ଆଜି କମନୱେଲଥ୍‌ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ସପ୍ତମ ଦିନ। ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ପାଇଁ ଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବେ। ପଦକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶା ହେଉଛନ୍ତି ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର। ପାରୁଲ ୩୦୦୦ ମିଟର ଷ୍ଟିପଲଚେଜ୍‌ରେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୦୨୨ କମନୱେଲଥ୍‌ ଗେମ୍ସରେ ମୁରଲୀ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଆଜି ରିଙ୍ଗ୍‌କୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହିସବୁ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପଦକ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଦିନର ଭାରତର ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ...

ଆଥଲେଟିକ୍ସ

  • ପୁରୁଷ ଶଟ୍‌ପୁଟ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍): ତେଜିନ୍ଦରପାଲ ସିଂ ତୁର (ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'), ସମରଦୀପ ସିଂ ଗିଲ୍ (ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି') – ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୫
  • ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ହିଟ୍‌ସ୍: ଅନିମେଷ କୁଜୁର (ହିଟ୍ ୪) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୨
  • ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଫାଇନାଲ୍: ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର, ଲୋକେଶ ସତ୍ୟନାଥନ – ରାତି ୧୧:୫୪ (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)
  • ପୁରୁଷ ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍‌ସ୍ ହିଟ୍‌ସ୍: ଯଶସ ପଲାକ୍ଷା (ହିଟ୍ ୧), ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଥମିଲାରାସନ (ହିଟ୍ ୨) – ରାତି ୧୨:୦୩ (୩୦ ଜୁଲାଇ)
  • ମହିଳା ଶଟ୍‌ପୁଟ୍ ଫାଇନାଲ୍: ମନପ୍ରୀତ କୌର – ରାତି ୧୨:୩୧ (୩୦ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)
  • ମହିଳା ୩୦୦୦ ମିଟର ଷ୍ଟିପଲଚେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍:* ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ – ରାତି ୨:୦୫ (୩୦ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)

ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ

  • ପୁରୁଷ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ F42-44/F61-64 ଫାଇନାଲ୍: ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ସାଗର ଥାୟତ – ରାତି ୧୨:୫୫ (୩୦ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)
  • ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର T47 ଫାଇନାଲ୍: ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ ମୋର୍ସିଙ୍ଗନାକାଥ, ଦିଲୀପ ମହାଡୁ ଗାଭିତ – ରାତି ୧:୪୨ (୩୦ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)

ବକ୍ସିଂ (କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍)

  • ମହିଳା ୫୧ କିଲୋଗ୍ରାମ: ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ବନାମ କ୍ୟାଟଲିନ ଫ୍ରାୟର୍ସ (ଉତ୍ତର ଆୟରଲାଣ୍ଡ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୪୫
  • ମହିଳା ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ: ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ବନାମ ମର୍ଗାନ ହେଣ୍ଡରସନ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) – ଅପରାହ୍ନ ୫:୩୦
  • ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ: ସଚିନ ସିୱାଚ୍ ବନାମ ଟ୍ରେଜର ମୋରେମି (ବୋତସ୍ୱାନା) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୧୫
  • ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ: ଅଙ୍କୁଶ ଯାଦବ ବନାମ ଜେଡ୍ ମାଇକୋକ୍ (ସେସେଲ୍ସ) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦
  • ପୁରୁଷ ୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ: ନରେନ୍ଦ୍ର ବରୱାଲ ବନାମ ମାଇକେଲ ସେକୋ (ସାମୋଆ) – ରାତି ୭:୩୦
  • ମହିଳା ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ: ଜାସ୍ମିନ ଲାମ୍ବୋରିଆ ବନାମ ଏଲିସ ଗ୍ଲିନ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) – ରାତି ୧୧:୦୦

ଲନ୍ ବାଉଲ୍‌ସ୍ (Lawn Bowls)

  • ପୁରୁଷ ପେୟାର୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ଲେ: ଦିନେଶ କୁମାର, ନବନୀତ ସିଂ ବନାମ ନାମିବିଆ – ରାତି ୮:୫୫
  • ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍‌ସ୍ ସେକ୍ସନ ପ୍ଲେ: ନୟନମୋନି ସାଇକିଆ ବନାମ କ୍ୟାରୋଲିନ ହ୍ୱାଇଟ୍‌ହେଡ୍ (ଆଇଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍) – ରାତି ୧:୧୦ (୩୦ ଜୁଲାଇ)

ସନ୍ତରଣ (Swimming)

  • ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଟ୍‌ସ୍: ସାଜନ ପ୍ରକାଶ (ହିଟ୍ ୪), ଅନୀଶ ଏସ୍. ଗୌଡ଼ା (ହିଟ୍ ୫) – ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୨
  • ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇନାଲ୍: ସାଜନ ପ୍ରକାଶ, ଅନୀଶ ଏସ୍. ଗୌଡ଼ା – ରାତି ୧୧:୫୧ (ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ / ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)
  • ପୁରୁଷ ୧୫୦୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଆର୍ୟନ ନେହେରା – ରାତି ୧:୧୪ (୩୦ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)

ପାରା ସନ୍ତରଣ (Para Swimming)

  • ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ S7 ହିଟ୍‌ସ୍: ସୁୟଶ ନାରାୟଣ ଯାଦବ, ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ – ଅପରାହ୍ନ ୩:୪୪
  • ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ S7 ଫାଇନାଲ୍: ସୁୟଶ ନାରାୟଣ ଯାଦବ, ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ – ରାତି ୧୨:୪୬ (୩୦ ଜୁଲାଇ) (ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ / ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)

ଭାରୋତ୍ତୋଳନ (Weightlifting)

  • ମହିଳା ୭୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ୍: ସଞ୍ଜନା – ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ (ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍‌ସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍‌ରେ କରିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ!

CWG 2026: ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୨ଟି ରୌପ୍ୟ; ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗୁଲ୍‌ଭୀର, ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଚମକିଲେ ହରଜିନ୍ଦର

TAGGED:

INDIA AT CWG 2026 DAY 7
CWG 2026 JULY 29 SCHEDULE
CWG 2026 INDIA SCHEDULE
କମନୱେଲଥ୍‌ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.