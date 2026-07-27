ETV Bharat / sports

CWG 2026 Day 5: ଆଜିଠାରୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମୁକାବିଲା, ଭାରତ କରିପାରେ ପଦକ ବର୍ଷା! ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍

CWG 2026: ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ‘ହାଇ ଜମ୍ପ’ର ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବେଶ କୁଶାରେ, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର ଓ ଜେ. ଆଦର୍ଶ ରାମ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

Commonwealth Games 2026 Day 5
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମୁକାବିଲା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commonwealth Games 2026 Day 5: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ସୋମବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ) ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ, ମୁଷ୍ଠିଯୁଦ୍ଧ, ସନ୍ତରଣ ଓ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବେ। ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ‘ହାଇ ଜମ୍ପ’ର ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବେଶ କୁଶାରେ, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର ଓ ଜେ. ଆଦର୍ଶ ରାମ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେହିପରି ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ, ବିନ୍ଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଭି. ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ପଦକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତର ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍...

ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ

  • ଅପରାହ୍ନ ୨:୪୦ ରେ: ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂହ - ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ହିଟ୍ସ
  • ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ରେ: ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଏବଂ ଲୋକେଶ ସତ୍ୟନାଥନ - ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଇଭେଣ୍ଟ
  • ଅପରାହ୍ନ ୩:୫୫ ରେ: ତେଜସ ଶିର୍ସେ - ପୁରୁଷ ୧୧୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ହିଟ୍ସ
  • ରାତି ୧୧:୩୫ ରେ: ଶର୍ମିଲା ଧନଖଡ଼ ଏବଂ ଶିଳ୍ପା କେ. ଶାୟଲା - ମହିଳା ସଟ୍ ପୁଟ୍ F57 ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ରାତି ୧୧:୪୦ ରେ: ସର୍ବେଶ ଅନିଲ କୁଶାରେ, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର, ଜେ. ଆଦର୍ଶ ରାମ - ପୁରୁଷ ହାଇ ଜମ୍ପ ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ରାତି ୧:୫୭ ରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ ସକାଳ): ରାକେଶଭାଇ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟାଂଶ ତ୍ରିବେଦୀ - ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର T38 ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ରାତି ୨:୧୫ ରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ ସକାଳ): ତେଜସ ଶିର୍ସେ - ପୁରୁଷ ୧୧୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ଫାଇନାଲ (ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି) (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ

  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରେ: ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ - ମହିଳା ୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ରାତି ୮:୦୦ ରେ: ବିନ୍ଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ - ମହିଳା ୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ) (ଟୀକା: ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଲେଖାରେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ କରାଗଲା)
  • ରାତି ୧୨:୩୦ ରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ ସକାଳ): ଭି. ଅଜୟ ବାବୁ - ପୁରୁଷ ୭୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ବକ୍ସିଂ

  • ଅପରାହ୍ନ ୪:୪୫ ରେ: ସଚିନ ସିୱାଚ ବନାମ ୱିଲିୟମ ହେୱିଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ରେ: ଅଙ୍କୁଶ ବନାମ ଜଲାନ୍ ଜାନ୍ (ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଡା) - ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬
  • ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ: ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ବନାମ ଲେଥାବୋ ମୋଡୁକନେଲେ (ବୋତସ୍ୱାନା) - ମହିଳା ୫୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬
  • ରାତି ୧:୦୦ ରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ ସକାଳ): ସୁମିତ କୁଣ୍ଡୁ ବନାମ ଜନ୍ ମ୍ୟାକକୋନେଲ (ନର୍ଦ୍ଦନ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ) - ପୁରୁଷ ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬

ସୁଇମିଂ

  • ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ରେ: ସାଜନ ପ୍ରକାଶ - ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ ହିଟ୍ସ
  • ରାତି ୧:୪୪ ରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ ସକାଳ): ସାଜନ ପ୍ରକାଶ — ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ ଫାଇନାଲ (ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି) (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ

  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୧୫ ରେ: ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାମନ୍ତ — ମହିଳା ଭଲ୍ଟ ଫାଇନାଲ (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ) (ଟୀକା: 'ୱଲ୍ଟ' ବଦଳରେ 'ଭଲ୍ଟ' ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା)

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଭାରତକୁ ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି ପଦକ ମିଳିଥିଲା। ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଭାରତ ପାଇଁ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂହ ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଜା ମୁଥୁପଣ୍ଡି ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ପଦକ ଜିତିସାରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CWG 2026: ପାକିସ୍ତାନୀ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲେ ଭାରତର ଯଦୁମଣି, କାରଗିଲ୍ ବୀରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ ବିଜୟ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026 DAY 5
GLASGOW 2026 INDIA SCHEDULE
CWG 2026 DAY 5
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.