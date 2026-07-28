ETV Bharat / sports

CWG 2026: ଆଜି ଭାରତକୁ ମିଳିପାରେ ୫ଟି ପଦକ; ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ

CWG 2026: ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମୋଟ ୫ଟି ମେଡାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍...

CWG 2026 Day 6 India Schedule
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 Day 6 Schedule: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଏବଂ ଶର୍ମିଲା ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ଦେଶକୁ ମୋଟ ୧୦ଟି ପଦକ ମିଳିସାରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ମେଡାଲ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତର ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବକ୍ସିଂ ଏବଂ ସ୍ୱିମିଂରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମୋଟ ୫ଟି ମେଡାଲ ମ୍ୟାଚ୍ (ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା) ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍...

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତର ସେଡ୍ୟୁଲ୍:

ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ

  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ – ପୁରୁଷ ୪୦୦ ମିଟର ରାଉଣ୍ଡ-୧: ରାଜେଶ ରମେଶ (ହିଟ୍-୩), ବିଶାଲ ଟି.କେ. (ହିଟ୍-୬)
  • ରାତି ୧୧:୩୫ – ମହିଳା ହାଇ ଜମ୍ପ ଫାଇନାଲ୍ (ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟ): ପୂଜା
  • ରାତି ୧୨:୫୫ (୨୯ ଜୁଲାଇ)– ପୁରୁଷ ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଫାଇନାଲ୍ (ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟ): ଗୁଲଭୀର ସିଂହ

ବକ୍ସିଂ

  • ରାତି ୧୦:୩୦ – ମହିଳା ୫୪ କିଗ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍: ପ୍ରୀତି ପାୱାର ବନାମ ନିକୋଲ କ୍ଲାଇଡ୍ (ନର୍ଦ୍ଦନ ଆଇରଲାଣ୍ଡ)
  • ରାତି ୧୧:୦୦ – ମହିଳା ୬୦ କିଗ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍: ପ୍ରିୟା ଘଂଘାସ ବନାମ ନିୟାମ ମିଶେଲ (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ)
  • ରାତି ୧୧:୩୦ – ମହିଳା ୬୫ କିଗ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍: ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ବନାମ ସାଚା ହିକି (ଇଂଲଣ୍ଡ)
  • ରାତି ୧୨:୧୫ – ପୁରୁଷ ୫୫ କିଗ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍: ଯାଦୁମଣି ସିଂହ ମାଣ୍ଡେଙ୍ଗବାମ ବନାମ ମ୍ୱେଙ୍ଗୋ ମ୍ୱାଲେ (ଜାମ୍ବିଆ)
  • ରାତି ୧:୩୦ – ପୁରୁଷ ୯୦ କିଗ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍: କପିଳ ପୋଖରିୟା ବନାମ ରବର୍ଟ ମ୍ୟାକନଲ୍ଟି (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ)

ସ୍ୱିମିଂ ଏବଂ ପାରା ସ୍ୱିମିଂ

  • ଅପରାହ୍ନ ୩:୨୬ ରୁ – ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ ହିଟ୍ସ: ସାଜନ ପ୍ରକାଶ (ହିଟ୍-୯)
  • ଅପରାହ୍ନ ୪:୪୧ ରୁ – ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହିଟ୍ସ: ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ (ହିଟ୍-୪)
  • ଅପରାହ୍ନ ୪:୫୭ ରୁ – ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ S13 ହିଟ୍ସ: ଆର୍.ଭି.ଭି.ବି.କେ. ବୁଡିଗିନା (ହିଟ୍-୧), ଅଲି ଇମାମ (ହିଟ୍-୨)
  • ରାତି ୧୧:୫୭ – ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ S13 ଫାଇନାଲ୍ (ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟ): ବୁଡିଗିନା ଏବଂ ଅଲି ଇମାମ (ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି)
  • ରାତି ୧୨:୫୦ – ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ସାଜନ ପ୍ରକାଶ (ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି)
  • ରାତି ୧:୩୩ – ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ (ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି)

ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ

  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ – ମହିଳା ୬୩ କିଗ୍ରା ଫାଇନାଲ୍ (ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟ): ନିରୁପମା ଦେବୀ ସେରାମ
  • ରାତି ୧:୦୭ – ମହିଳା ୬୯ କିଗ୍ରା ଫାଇନାଲ୍ (ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟ): ହରଜିନ୍ଦର କୌର

ବୋଲ୍ସ ଏବଂ ପାରା ବୋଲ୍ସ

  • ରାତି ୧୦:୨୦ – ପୁରୁଷ ପେୟାର୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ଲେ: ନବନୀତ ସିଂହ ଏବଂ ଦିନେଶ କୁମାର ବନାମ କୁକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡସ
  • ରାତି ୧:୧୦ – ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ଲେ: ନୟନମୋନୀ ସୈକିଆ ବନାମ ଏମି ୱିଲିୟମ୍ସ (ୱେଲ୍ସ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CWG 2026: ଶର୍ମିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୬ଟି ପଦକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ISSF ବିଶ୍ୱ କପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର କଲେ କମାଲ: ଈଶା ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମନୁ ଭାକର ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ

CWG 2026: ପାକିସ୍ତାନୀ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲେ ଭାରତର ଯଦୁମଣି, କାରଗିଲ୍ ବୀରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ ବିଜୟ

TAGGED:

CWG 2026 DAY 6 INDIA SCHEDULE
CWG 2026
COMMONWEALTH GAMES 2026
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
INDIA AT CWG 2026 DAY 6

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.