ETV Bharat / sports

ଭାରତର ସୁନା ଝିଅ ବକ୍ସର୍‌ ଜାସ୍ମିନ, CWGରେ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, କେମିତି ଥିଲା ପଦକ ପାଇବାର ଯାତ୍ରା ?

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବକ୍ସର ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ କହିଛନ୍ତି, 'CWGରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବା ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା; ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଦୁଇ କିଲୋ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ।'

Boxer Jaismine Lamboria
ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commonwealth Games 2026 ଭିୱାନି (ହରିୟାଣା): ପୁଣିଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ମିନି କ୍ୟୁବା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହରିୟାଣା ଭିୱାନିର ବକ୍ସର୍‌ । ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ 57 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ନାଏବ ସୁବେଦାର ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବକ୍ସର ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ସ୍ବଦେଶ ଫେରିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଭିୱାନିବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଭିୱାନିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଜାସ୍ମିନ୍ ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଜସ୍ମିନ୍:

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ କହିଛନ୍ତି, "କନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ମୋର ତାଲିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ମୋର ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ମୋତେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୋର୍ସ ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।"

Boxer Jaismine Lamboria
ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ (ETV Bharat)

ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଜାସ୍ମିନ୍‌ଙ୍କର ଓଜନ 55 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ 57 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗର ସୀମାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ।

ଦୁଇ କିଲୋ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା:
ଜାସ୍ମିନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଓଜନ 55 କିଲୋକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ମୋର 57 କିଲୋ ଓଜନ ବର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ମୁଁ ଜୁଲାଇ 1ରେ ପୁଣି ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେବଳ ତିନି ସପ୍ତାହ ଥିଲା । ସଂକ୍ରମଣ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ନ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନକରି ବୈଷୟିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ । ସୀମିତ ସମୟ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।"

ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର :

ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ବିଷୟରେ ଜାସ୍ମିନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ଆଇରିଶ ବକ୍ସର (Irish boxer)ଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲି, ଯିଏ ଗତ କନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଥିଲେ । ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 3-2ର ନିକଟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ନେବା ପରେ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲି ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଲି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିବିରର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି ।"

କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନ:

ଜାସ୍ମିନଙ୍କ ବାପା ଜୟବୀର ତାଙ୍କ ଝିଅର ସଫଳତା ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଜାସ୍ମିନ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବକ୍ସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କଷ୍ଟକର ସମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି । ଆମେ ଆଶା ଅଛି ଯେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଫଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଲେ ଦୂତୀ ଓ ବିଭାସ

CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ

TAGGED:

JASMINE LAMBORIA GOLD MEDAL
COMMONWEALTH GAMES 2026
ବକ୍ସର ଜାସ୍ମିନ ଲମ୍ବୋରିଆ
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ
BOXER JAISMINE LAMBORIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.