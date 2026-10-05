ଚାଇନା ଓପନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍, ଭାଙ୍ଗିଲେ ରାଫେଲ ନଡାଲଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଚାଇନା ଓପନର ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍।
Published : October 5, 2026 at 10:22 AM IST
China Open 2026: ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କୁ ୪-୬, ୬-୪, ୬-୪ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଚାଇନା ଓପନର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ସେ ଏହି ATP ୫୦୦ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ୨୦୧୫ ମସିହା ପରେ ବେଜିଂରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କଠାରୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ଓପନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ ଥିଲେ।
ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ୬-୪ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସର୍ବିଆର ଖେଳାଳି ଜୋକୋଭିଚ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଲୟ ଫେରିପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟପ୍ ସିଡ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋର ୪-୪ରେ ବରାବର ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୋକୋଭିଚ୍ ନିଜ ଖେଳରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦ମ ଗେମ୍ରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କ ସର୍ଭିସକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସରେ ସେଟ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ଶେଷ ସେଟ୍ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେହି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ତଥାପି, ଜୋକୋଭିଚ୍ ସର୍ବଦା ଭଳି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେନିସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍କୋର ୪-୪ ଥିବା ସମୟରେ, ସର୍ବିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କ ସର୍ଭିସ ବ୍ରେକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ରହି ନିଜ ସର୍ଭିସରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ୪-୬, ୬-୪, ୬-୪ରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
DJOKOVIC DELIVERS - AGAIN 🙌🔥 The moment @DjokerNole defeated top seed Zverev to reach a SEVENTH Beijing semi-final! #ChinaOpen https://t.co/ittM22cQUm— Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026
ରାଫେଲ ନଡାଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋକୋଭିଚ
ଏହି ବିଜୟ ସହ ଚାଇନା ଓପନରେ ଜୋକୋଭିଚଙ୍କ ରେକର୍ଡ ୩୨-୦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଓପନ ଏରାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ରାଫେଲ ନଡାଲଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ କ୍ରମାଗତ ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୯ରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ରବିନ ସୋଡରଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ସଫଳତା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବେଜିଂ ଫେରିଛନ୍ତି। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଇନା ଓପନରେ ୨୦୧୫ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୦୯, ୨୦୧୦, ୨୦୧୨, ୨୦୧୩, ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
There’s something about this place. https://t.co/6nTEmNYkiG— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 4, 2026
ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୭୩ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଇତିହାସରେ, ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଶୀର୍ଷ ୩ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଜୋକୋଭିଚ କେବଳ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ ରୋଜୱାଲ୍ ଓ ଜିମି କନର୍ସ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।