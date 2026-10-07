China Open: ଟେନିସ୍ ଇତିହାସରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ; ଜିତିଲେ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦୨ତମ ଟାଇଟଲ୍!
China Open 2026: ଚାଇନା ଓପନ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସମୁଦାୟ ଟାଇଟଲ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : October 7, 2026 at 10:57 AM IST
China Open 2026 Final: ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ପୁଣିଥରେ ଟେନିସ୍ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲେକ୍ସ ଡି ମିନୋରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜୋକୋଭିଚ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର୍ର ସପ୍ତମ ଚାଇନା ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସେ ଟେନିସ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଟାଇଟଲ୍ ରେକର୍ଡର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଚାଇନା ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲେକ୍ସ ଡି ମିନୋର 'ଗ୍ରୋଇନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି' କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଧ ହେବା ବେଳକୁ ଜୋକୋଭିଚ୍ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ୭-୬(୩) ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ୦-୧ ରେ ପଛୁଆ ଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର୍ର ଦୀର୍ଘତା ଓ ନିରନ୍ତରତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
ଏହି ବିଜୟ ସହ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ସମୁଦାୟ ATP ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କ ୧୦୩ଟି ଟାଇଟଲ୍ ରେକର୍ଡଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଓପନ୍ ଏରାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ଜିମି କନର୍ସଙ୍କ (୧୦୯ଟି ଟାଇଟଲ୍) ନାମରେ ରହିଛି ଏବଂ ଜୋକୋଭିଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡଠାରୁ କେବଳ ୭ଟି ଟାଇଟଲ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଜୟ ଚାଇନା ଓପନ୍ରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ଅପରାଜେୟ ଯାତ୍ରାକୁ ୩୪-୦ ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ର କ୍ରମାଗତ ୨୧ତମ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍, ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।
ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଚାଇନା ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍:
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ସୀଡ୍ ଆଲେକ୍ସ ଡି ମିନୋର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ଡି ମିନୋର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୧ଟି ୱିନର୍ସ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ର୍ୟାକେଟ୍ରୁ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିନର୍ସ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ଟାଇବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ଡି ମିନୋର କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୁଲ୍ କରିବସିଥିଲେ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଟାଇବ୍ରେକ୍କୁ ୭-୩ ରେ ଜିତି ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
Ladies and gentlemen, our seven-time China Open champion: Novak Djokovic! 🏆 @DjokerNole | #ChinaOpen https://t.co/EascDGLyOj— China Open (@ChinaOpen) October 6, 2026
ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବେଶ୍ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଡି ମିନୋର ନିଜ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରଖିପାରିନଥିଲେ। ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଡି ମିନୋର ବହୁତ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ପୁଣି ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।
ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ଏହି ବର୍ଷର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୀର୍ଷ-୧୦ ରାଙ୍କିଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଦାନିଲ୍ ମେଦଭେଦେଭ୍ଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଲ୍ ବାଜିବା କାରଣରୁ ରୁଷୀୟ ଖେଳାଳି ମେଦଭେଦେଭ୍ଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
@DjokerNole was leading 7-6(3)/ 0-1 when de Minaur retired due to injury, handing Djokovic a seventh men's singles crown in Beijing. #ChinaOpen https://t.co/zfRtB02V3h— China Open (@ChinaOpen) October 6, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ଡି ମିନୋର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁବର୍ଟ ହୁରକାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଡି ମିନୋର ନିଜ କ୍ୟାରିଅର୍ର ପ୍ରଥମ ଚାଇନା ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଚଳିତ ସିଜନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।