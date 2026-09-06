ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ହରାଇ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 6, 2026 at 10:26 AM IST
China Masters Badminton: ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକସାଈରାଜ ରେଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସର ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର (୬ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୧୮-୨୧, ୨୧-୧୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୬ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଚାଇନାର ଘରୋଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଥର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କହିରଖୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
#SatwiksairajRankireddy & #ChiragShetty turned the tide with a stunning comeback against Malaysia’s Junaidi Arif & Roy King Yap, winning 21-23, 21-19, 21-17 to storm into the #BWFWorldChampionships Quarter-Finals in New Delhi! 🏸🔥— SAI Media (@Media_SAI) August 21, 2026
A thrilling battle, incredible composure and a… pic.twitter.com/QoazdrOmKJ
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପରେ ଏହି ଖେଳାଳିଦ୍ୱୟ ମାଲେସିଆର ୨୯ତମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଡ଼ି ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉପବିଜେତା ରହିସାରିଛନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିସାରିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଚାଇନାର ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ି ବିପକ୍ଷରେ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ (୨-୦) ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ୨୦୨୪ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମାଲେସିଆ ଓପନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
SATWIK & CHIRAG ARE INTO THE FINAL! 🇮🇳🔥— Sports Apna 🇮🇳 (@sportsapna1) September 5, 2026
The Indian duo beat Malaysia 21-16, 18-21, 21-11 in the China Masters (S750) to reach the FINAL!
ONE MORE TO GO FOR GOLD! 🏅🇮🇳
LET’S GOOOOOO! pic.twitter.com/DViat9ysg9
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଚତୁର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୦-୫ ରେ ପଛୁଆ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଲଗାତାର ୭ଟି ପଏଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ୩୪ଟି ଶଟ୍ର ଏକ ଦୀର୍ଘ ର୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ବଳରେ ଭାରତ ୭-୫ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମାଲେସିଆ ଖେଳାଳି ନୂରଙ୍କ ଭୁଲ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୧୦-୬ ରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ୧୧-୯ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ।
ଅନ୍ତିମ ସେଟ୍ରେ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ୧୧-୪ ର ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାତ୍ୱିକ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମାଶ୍ ମାରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ୧୩-୬ କରିଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ମାଲେସିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥକିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା। ଚିରାଗଙ୍କ ଏକ ସଠିକ୍ ଶଟ୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମାଲେସିଆ ଖେଳାଳି ଟ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିରାଗ ତୃତୀୟ ଥରରେ ନିଜର ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭ ଜରିଆରେ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ଭାରତ ନାମରେ କରିଥିଲେ।