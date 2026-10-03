ETV Bharat / sports

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ପ୍ରତି ସୁନା ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୧ ଲକ୍ଷ

ପ୍ରତି ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Chief Minister announces cash award for the women's hockey team that won gold at the Asian Games.
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ରାଶି ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM ANNOUNCE CASH REWARD FOR WOMEN HOCKEY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2026 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋହନ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ରାଶି ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)




ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ହକି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।




ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ହକି ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l



ଗତକାଲି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଚୀନକୁ ଭେଟିଥିଲା । ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି । ୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି l




ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଳ ଦେବ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ହକି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି l କପିଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମହିଳା ଦଳ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି l ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ l

ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CM ANNOUNCE CASH REWARD
CASH REWARD FOR WOMEN HOCKEY
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ରାଶି ଘୋଷଣା
ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଘୋଷଣା
HISTORIC GOLD FOR WOMEN HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.