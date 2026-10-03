ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ପ୍ରତି ସୁନା ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୧ ଲକ୍ଷ
ପ୍ରତି ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 3, 2026 at 6:23 PM IST
CM ANNOUNCE CASH REWARD FOR WOMEN HOCKEY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2026 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋହନ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ହକି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
Hon’ble Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi has announced a cash award of ₹11 lakh each for the players and ₹5.5 lakh each for the support staff of the Indian Women’s Hockey Team in recognition of their historic Gold Medal victory at the Asian Games 2026.— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 3, 2026
The Chief Minister…
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ହକି ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l
ଗତକାଲି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଚୀନକୁ ଭେଟିଥିଲା । ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୀନ୍କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି । ୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି l
𝗧𝗛𝗘 𝟰𝟰-𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗪𝗔𝗜𝗧 𝗜𝗦 𝗢𝗩𝗘𝗥, 𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡'𝗦 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
A 1-0 victory over World No. 4 China in the final seals a historic gold medal for the Indian Women’s Team, securing… pic.twitter.com/ZiQP1PSYaD
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଳ ଦେବ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ହକି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି l କପିଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମହିଳା ଦଳ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି l ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ l
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗛𝗔𝗦 𝗥𝗘-𝗪𝗥𝗜𝗧𝗧𝗘𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
The Salima Tete-led Indian team secures its second Asian Games gold after 44 years, etching their names in the history of Indian hockey! 🏑🏆
𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥! ❤️… pic.twitter.com/uFExGptF10
ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର