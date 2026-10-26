ଚେତେଶ୍ଵର ପୂଜାରା ବାଛିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନିକିଆ ଦଳ; ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଆୟର-ବ୍ରୁକ
Pujara Best ODI XI: ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ଵର ପୂଜାରା ନିଜର ଦିନିକିଆ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 26, 2026 at 3:24 PM IST
Cheteshwar Pujara: ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ଵର ପୂଜାରା ନିଜର ଦିନିକିଆ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାରା ଦିନିକିଆରେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 11 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପ୍ ଅର୍ଡରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜାରା ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ 11 ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଖେଳାଳି କେବଳ ଭାରତରୁ ହିଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର-4 ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ପୂଜାରା ନିଜ ପ୍ଲେଇଂ 11ରୁ ବାଦ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ ନିକଟରେ ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପୂଜାରା ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଚେତେଶ୍ଵର ପୂଜାରା ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନିକିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆସିବେ। ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଏହି କ୍ରମରେ ହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ବର୍ଷ 2026ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ 895 ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 604 ରନ୍ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 552 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି।
Who makes Cheteshwar Pujara's current World ODI XI? 👁️🗨️ https://t.co/4VAQZHafDI— Cricinfo (@cricinfo) October 26, 2026
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିନିକିଆରେ 85ର ଚମତ୍କାର ହାରାହାରିରେ 680 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଥିବା ଜୋ ରୁଟ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜାରା ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଆସି ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭୂମିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ରହିବେ, ଯିଏକି ଏହି ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫର୍ମରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ଦିନିକିଆ ବୋଲର ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ପୂଜାରା ନିଜ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନର ଭାବେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ସେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି ଏବଂ ଜେଡନ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚେତେଶ୍ଵର ପୂଜାରାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନିକିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଜୋ ରୁଟ୍, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଶାଇ ହୋପ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି, ଜେଡନ ସିଲ୍ସ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।