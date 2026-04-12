CSK vs DC: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ; ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଚେନ୍ନାଇ
CSK vs DC: ଶନିବାର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : April 12, 2026 at 1:12 AM IST
CSK vs DC Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶନିବାର ଚେପକର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ହାତରୁ ଦଳକୁ ୧ ରନରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ CSK ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ କେବଳ ୧୮୯ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ରହିଥିଲେ। ଯିଏକି ୧୧୫ ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଗତ କ୍ରମାଗତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିସାରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସିଏସକେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ CSK ପଏଣ୍ଟ୍ ଟେବୁଲରେ ୨ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍କ ହାସଲ କରିଛି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୧୧୫ ରନ୍ର ଏକ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହା ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ସେହିପରି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ 'ରିଟାୟର୍ଡ ଆଉଟ୍' (Retired Out) କରି ଫେରାଇ ନେଇଥିଲା। ଶିବମ ଦୁବେ ୧୦ଟି ବଲ୍ରେ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଚେନ୍ନାଇ ୨୧୨ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ଏହି ୨୧୨ ରନ୍ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ୬୧ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର ୫ ଓଭରରେ ୬୧ ରନ୍ କରିସାରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଚେନ୍ନାଇର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ୧୭ ରନ୍ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥିଲା। ସେ ୩୮ଟି ବଲ୍ରେ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଷ୍ଟବ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶା ଜଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେମି ଓଭରଟନ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇର ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। CSK ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ଜେମି ଓଭରଟନ ନେଇଥିଲେ। ଯିଏକି ୪ ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ କେବଳ ୧୮୯ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେ ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାଚକୁ ୨୩ ରନର ଜିତି ନେଇଥିଲା।