CSK କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍
ବିଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି CSK ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଥିବା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଶେଷର ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
Published : July 13, 2026 at 2:50 PM IST
Stephen Fleming Steps Down: ଆଇପିଏଲର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି CSK ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିବା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଏହି ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଏହି ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଏଂବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ୧୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଓ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଖେଳାଳିରୁ ସଫଳ କୋଚ୍
ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷ ୨୦୦୮ରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପର ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯ରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମିଶି ଚେନ୍ନାଇ ଦଳକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ୫ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଏବଂ ୨ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ (CLT20) ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୧୨ ଥର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୧୦ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି।
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
CSKରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତ, "ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ନେଇ ଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ମୋର ଏହି ସମୟ, ମୋ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସମୟ ରହିଛି। ଆମେ ମିଶି ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।"
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ CSKର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଛି
ଚେନ୍ନାଇ ନିଜର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ବର୍ଷ ୨୦୨୩ରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୨ରେ ଦଳ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ୨୦୨୩ ପରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ଦଳ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ରେ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସିଜନ୍ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଛି ବିଶେଷ ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଗତ ତିନୋଟି ସିଜନ୍ରେ CSK ଦଳ ଥରେ ହେଲେ ବି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ।
JUST IN 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) July 13, 2026
Stephen Fleming's 18-year association with Chennai Super Kings has come to an end after the franchise and the long-serving head coach mutually agreed to part ways.#IPL #CSK pic.twitter.com/KyGvDhhlMH
ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର SA20 ଏବଂ ଆମେରିକାର MLC) ସହ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। SA20ର ଜୋବର୍ଗ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଥର ଯାକ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା। MLCର 'ଟେକ୍ସାସ୍ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ' ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନୋଟି ସିଜନ୍ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଆମେରିକୀୟ ଲିଗ୍ରେ ଟେକ୍ସାସ୍ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପରିବାର ସହ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କର ଏହା ଶେଷ କୋଚିଂ ରହିଥିଲା।