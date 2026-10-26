ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କୋଚ୍, ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ପାଇଁ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ
IPL 2027: ଗ୍ୟାରେଥ୍ ବ୍ୟାଟିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
Published : October 26, 2026 at 8:29 PM IST
CSK New Coach: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ଗ୍ୟାରେଥ୍ ବ୍ୟାଟି 2027 ମସିହାର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜନରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ‘ସରେ’ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ‘ସରେ’ ଦଳରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। ସିଏସକେରେ ସେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବେ।
ବ୍ୟାଟି 2022 ମସିହାରେ ‘ସରେ’ (Surrey) ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 2023 ଓ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳର ଏହି ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2025 ରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଉପବିଜେତା ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ‘ସରେ’ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା।
୪୮ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟି ନିଜର ୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଥର ‘ସରେ’ ଦଳକୁ ‘ଭାଇଟାଲିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ’ର ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ଦୁଇ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ଡେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ସେ କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି କାଉଣ୍ଟି ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟି ଏଭଳି ଭାବେ ବିଦାୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ‘ସରେ’ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ୨୧ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ 1998 ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 2010 ରେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲେ। ସେ 2015 ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
Head Coach Gareth Batty is to leave the Club to take up a role with Chennai Super Kings in the IPL. The Club would like to thank Gareth for overseeing a highly successful period in its history. As Head Coach, Surrey won three County Championship titles in a row from 2022-2024. https://t.co/PHJOYgB1qV— Surrey Cricket (@surreycricket) October 26, 2026
ଗ୍ୟାରେଥ୍ ବ୍ୟାଟିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର
ଗ୍ୟାରେଥ୍ ବ୍ୟାଟିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। 2002 ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଗ୍ୟାରେଥ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 2016 ରେ ଖେଳିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 9ଟି ଟେଷ୍ଟ, 10ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ସେ 15ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ସେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଟି20 ରେ ଖେଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ମିଳିପାରିନଥିଲା।
Gareth Batty will leave Surrey head coach's job to join five-time IPL champions Chennai Super Kings as an assistant coach for 2027 IPL season, said the club on Monday. https://t.co/PtwTorVQrO— IANS (@ians_india) October 26, 2026
ଷଷ୍ଠ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଚେନ୍ନାଇ
ଆଇପିଏଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ନଜର ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ନାମରେ 5ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ରହିଛି। ସିଏସକେ ନିଜ ଶେଷ ଟାଇଟଲ୍ 2023 ରେ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଦଳ ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।