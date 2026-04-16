CSK କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଦଳର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର

IPL 2026: ସିଏସକେ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧିକାରୀକ ବିୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଲିଲଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୧୨ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 2:51 PM IST

Khaleel Ahmed Ruled Out, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଶିବିରରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏସକେ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧିକାରୀକ ବିୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଲିଲଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଆଘାତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୧୨ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ରେ କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଖଲିଲ ଏହି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଓଭର ଅଧାରୁ ଛାଡି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଖଲିଲ୍ ବାହାର ହେବା ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। କାରଣ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଏମଏସ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏ ଖଲିଲଙ୍କ ପରି ବାମ ହାତରେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ଯିଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଖେଳି ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଭୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୨୭ ବଲରେ ୬୪ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ହିମାଚଳ ବିପକ୍ଷରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦଳ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ସହ ଏକ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ପରେ, ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ସହ ପୁଣି ଲୟକୁ ଫେରିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିବା ନୁର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମକିଛନ୍ତି।

