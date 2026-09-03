ETV Bharat / sports

୫ ରନ୍‌ରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ସହ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍; ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି

ବୁଧବାର ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ବି ମୁକାବିଲାରେ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ୩.୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

Sri Lanka Captain Chamari Athapaththu Breaks Records
ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women's Asia Cup 2026 records: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବୋଲିଂରେ ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଦେଇ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାରନାମା ଉଭୟ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍‌ରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ବି ମୁକାବିଲାରେ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ୩.୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପୂରା ଦଳ ମାତ୍ର ୪୯ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୭୫ ରନ୍‌ରେ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍କା କରିନେଇଛି ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ୧୨୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ନିଲାକ୍ଷିକା ସିଲଭା ୩୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୫୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂରେ ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜାଭେରିଆ ଖାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜାଭେରିଆଙ୍କ ନାମରେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍‌ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନର ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ସେ ୨୦୦୮ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଅଟାପଟ୍ଟୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ୬ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହା ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ୫-ୱିକେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୌଣସି ମହିଳା ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟି-୨୦ ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।

ଅଟାପଟ୍ଟୁ ୫ ରନ୍ ଦେଇ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାର ଏହି ରେକର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଆଇ‌ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଏଲିସନ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପେରୁ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ରନ୍ ଦେଇ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ତାରିଖ ସହ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ICC

ICC ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କି; ଗିଲ୍-ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଟପ୍-୧୦ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ବାବର

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା; ଏକାସଙ୍ଗେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୮ ଖେଳାଳି

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP
SRI LANKA VS INDONESIA
BEST BOWLING IN T20I
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬
ATHAPATHTHU HAT TRICK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.