ଏଲେନା ରିବାକିନାଙ୍କୁ ହରାଇ କାନାଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲେ ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକ
Canadian Open Final: ପୋଲାଣ୍ଡର ଛଅ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : August 14, 2026 at 8:19 PM IST
Canadian Open Winner: ପୋଲାଣ୍ଡର ଛଅ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା କାନାଡିଆନ୍ ଓପନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୨ ଖେଳାଳି ତଥା ଚଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏଲେନା ରିବାକିନାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ୬-୨, ୬-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଆତେକ ମାତ୍ର ୭୫ ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
ସ୍ୱିଆତେକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୁଯୋଗର ଭରପୂର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ରିବାକିନାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ୬-୨ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଲିଶ୍ ଖେଳାଳି ଜଣକ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟର ସାମ୍ନା କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମିଳିଥିବା ତିନୋଟି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିକୁ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରି ସେଟ୍କୁ ୬-୩ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।
Iga Swiatek now has 12 career WTA-1000 titles 🏆— TNT Sports (@tntsports) August 14, 2026
She is now only behind Serena Williams, who has 13 👀 pic.twitter.com/KtehXhxsRK
ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ସ୍ୱିଆତେକ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏହି ଟାଇଟଲକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଘୃଣାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।' ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ’ଣ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସ୍ୱିଆତେକ ରିବାକିନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଡବ୍ଲୁଟିଏ (WTA) ଟୁର୍ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡକୁ ୭-୬ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରିବାକିନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ପରାଜୟର ସିଲସିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ସୁଯୋଗରେ ସ୍ୱିଆତେକ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
🎾 𝐈𝐠𝐚 𝐒𝐰𝐢𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐖𝐢𝐧𝐬 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞— All India Radio News (@airnewsalerts) August 14, 2026
Seventh seed Iga Swiatek of Poland defeated second seed Elena Rybakina in straight sets to clinch the women’s singles title at the Canadian Open in Toronto.
Swiatek won 6-2, 6-3 to secure her first title of… pic.twitter.com/DrhN4bTHsd
ସ୍ୱିଆତେକ କାନାଡିଆନ୍ ଓପନ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍କୁ ୬-୦ ରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବମୋଟ ମାତ୍ର ଛଅଟି ଗେମ୍ ହରାଇଥିଲେ। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ରେ ସେ ମାର୍ତ୍ତା କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଡାୟନା ଶ୍ନାଇଡରଙ୍କୁ ୬-୧, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ୱିଆତେକ ତିନୋଟି ସେଟ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ଏଲିନା ସ୍ୱିତୋଲିନାଙ୍କୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସେ ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ସ୍ୱିତୋଲିନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟି ତିନି-ସେଟ୍ର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।