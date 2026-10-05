ୱାଇଡ୍ ବଲରେ ଛକା! କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ୬ ବଦଳରେ ଦେଲେ ୫ ରନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
କାନାଡା ସୁପର-୬୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ବାଉନ୍ସର କାଇରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନ ଛୁଇଁ ସିଧା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଛକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଅମ୍ଫାୟାର ୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
Published : October 5, 2026 at 12:32 PM IST
Bizarre Cricket Incident: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। କାନାଡା ସୁପର-୬୦ ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟଚରେ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ବାଉନ୍ସର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ନ ଛୁଇଁ ସିଧା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟଟି ଛକା ଭଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ୬ ନୁହେଁ, ବରଂ ୫ ରନ୍ ମିଳିଥିଲା।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟରଣ୍ଟୋ ସିକ୍ସର୍ସ ଏବଂ ମିସିସାଗା ମାଷ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍କୁଭରର ବିସି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ କାଇରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବାଉନ୍ସର ପକାଇଥିଲେ, ଯାହା ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା। ବଲ୍ଟି ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ଯାଇ ସିଧା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ଏହା ଛକା ନା ୱାଇଡ୍?
SIX OR FOUR? 🫣 #CanadaSuper60 https://t.co/Rmdn915qyl— FanCode (@FanCode) October 5, 2026
କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ୬ ରନ୍?
ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟର ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଛକା କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ମାନାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛକା ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବଲ୍ଟି ୱାଇଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ନ ବାଜି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର୍ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ମୋଟ ୫ ୱାଇଡ୍ (ରନ୍) ମିଳିଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ଏହି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏହା କୌଣସି ଛକାଠାରୁ କମ୍ ମନେ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା କି, ବ୍ୟାଟ୍ ସହ ବଲ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ଛକା ନୁହେଁ।
୯ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା ଟରଣ୍ଟୋ ସିକ୍ସର୍ସ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି କାନାଡା ସୁପର-୬୦ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟରଣ୍ଟୋ ସିକ୍ସର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୦ ଓଭରରେ ୧୩୦/୪ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଏହାର ଜବାବରେ ମିସିସାଗା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଦଳ କେବଳ ୧୨୧/୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଟରଣ୍ଟୋ ସିକ୍ସର୍ସ ୯ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଟରଣ୍ଟୋ ତରଫରୁ କାଇରନ ପୋଲାର୍ଡ ୧୬ ବଲ୍ରେ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଗୌସ୍ ୧୧ ବଲ୍ରେ ୩୩ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।