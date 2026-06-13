FIFA WORLD CUP 2026: ବୋସନିଆ-ହର୍ଜେଗୋଭିନା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖି କାନାଡାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, କାନାଡା ଏବଂ ବୋସନିଆ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଗୋଲରେ ଡ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ପାରାଗୁଏକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
Published : June 13, 2026 at 10:34 AM IST
ଟୋରଣ୍ଟୋ(କାନାଡା): ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସହ-ଆୟୋଜକ କାନାଡା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ଆୟୋଜିତ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ 1-1 ଗୋଲରେ ଡ୍ର କରି ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ।
କାନାଡା ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍- ବି ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜୋଭୋ ଲୁକିକ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବୋସନିଆକୁ ଆଗୁଆ ରଖିବା ପରେ 78ତମ ମିନିଟରେ ସାଇଲ୍ ଲାରିନ୍ ଘରୋଇ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍କୋର୍ ସମାନ କରିଥିଲେ ।
କାନାଡା ପୂର୍ବରୁ 1986 ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଖେଳ ହାରିଥିଲା । ଏକ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଲୁକିକଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଟୋରଣ୍ଟୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହୀ ବୋସନିଆ ଦଳକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା ।
It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କାନାଡା ବେଶ୍ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା । 17ତମ ମିନିଟରେ ଫରୱାର୍ଡ ଜୋନାଥନ ଡେଭିଡଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୋସନିଆ ଗୋଲକିପର ନିକୋଲା ଭାସିଲଜ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
କାନାଡାର ଇସମାଏଲ କୋନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବା ପରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାର୍ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲାଲ ପୋଷାକଧାରୀ ହଜାର ହଜାର କାନାଡିଆନ ଫ୍ୟାନ୍ ଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାନାଡା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମାନତା ଖୋଜି ପାରିଲା ନାହିଁ । ବୋସନିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଡିଫେଣ୍ଡର ସିଆଡ୍ କୋଲାସିନାକ୍ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ କ୍ରସ୍ବାର୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତିବା ମାତ୍ରେ, ଲାରିନ୍ ଶେଷରେ କାନାଡାର ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଘରୋଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହଲିଉଡ୍ ତାରକା ରିଆନ୍ ରେନୋଲ୍ଡସ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ ମାୟର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଗୋଲକୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
କାନାଡା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ର'ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । କାନାଡା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 18ରେ ଭାଙ୍କୋଭରରେ କାତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।
Matchday 2 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
ଆମେରିକା, ପାରାଗୁେକୁ 4-1 ଗୋଲ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାରାଗୁଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୋଜକ ଆମେରିକା ୪-୧ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କରିଥିଲା । ଆମେରିକା ପାଇଁ ଫୋଲାରିନ୍ ବାଲୋଗୁନ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମାଉରିସିଓ ପାରାଗୁଏ ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ ।
First edition 👉 23rd edition— FIFA (@FIFAcom) June 13, 2026
The last time USA and Paraguay faced each other at the @FIFAWorldCup was during the first-ever tournament in 1930.
Now, 22 editions later, they're playing each other once again. pic.twitter.com/kH6uZc66Zr
କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍- ଡି ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ୨୨ଟି ସଂସ୍କରଣ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାରାଗୁଏ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ୧୯୩୦ ମସିହାର ଉଦଘାଟନୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ । ଏବେ ୨୨ଟି ସଂସ୍କରଣ ପରେ, ୨୩ତମ ସିଜିନରେ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- FIFA World Cup 2026: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଇ-ଡ୍ରାମା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨-୦ରେ ହରାଇଲା ମେକ୍ସିକୋ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- '...ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ', ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଖୋଲା ଧମକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ