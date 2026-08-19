ନଖେଳି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ; ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଳିଲା ୱାକଓଭର
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ବୁଧବାର ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି।
Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST
BWF World Championship: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ବୁଧବାର ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ୱାକଓଭର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (BWF) ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିବାର ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କଟିସ୍ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ ୱାକଓଭର ମିଳିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିସାରିଥିବା ପଞ୍ଚମ ସେଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 'ବାଇ' (Bye) ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବଲା ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଡୁନ୍ ଏବଂ ଆଡମ୍ ପ୍ରିଙ୍ଗଲ୍ଙ୍କ ସହ ହେବାର ଥିଲା। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଶେଷ ମହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ଫଳରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନଓହ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ‘ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬’ ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇଛି।
And it's confirmed, folks!— India_AllSports (@India_AllSports) August 19, 2026
Satwik/Chirag advance into Pre-QF of Men's Doubles at World Championships.
Their opponents, Alexander Dunn & Adam Pringle, gave them a walkover after Dunn suffered an injury earlier today during his Mixed Doubles clash. #BWFWorldChampionships https://t.co/6KwoeedBz2 pic.twitter.com/PhpEA01ltP
ତନୀଷା-ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ବିଜୟ
ଅନ୍ୟପଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତନୀଷା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ କପିଳାଙ୍କ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ମାକାଉର ଲିଓନ୍ ଇଓକ୍ ଚୋଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଜି ୱେଙ୍ଗ୍ ଚିଙ୍କୁ ୨୧-୧୧, ୨୧-୧୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ, ଉନ୍ନତି ହୁଡ୍ଡା, ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ, ହରିହରନ୍-ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ନିଜ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତ୍ରିସା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ୧୬ତମ ସେଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ଯୋଡ଼ି ଲରେନ୍ ଲାମ୍ ଏବଂ ଏଲିସନ୍ କ୍ୱିନ୍ ଲି’ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବିଜୟ ସହ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।