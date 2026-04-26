ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସ୍କୋରିଂ ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହାସଂଘ, ୨୦୨୭ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ (BWF) ଶନିବାର ଖେଳ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।
Published : April 26, 2026 at 3:37 PM IST
Badminton Rule Change, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ (BWF) ଶନିବାର ଖେଳ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଡେନମାର୍କର ହର୍ସନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅବସରରେ ନୂତନ ୩x୧୫ (3x15) ସ୍କୋରିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ୪ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ୩x୨୧ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯାହା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୧ ପଏଣ୍ଟ ବଦଳରେ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଗେମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। BWF କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲିଂରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ଖେଳରେ ଅଧିକ ହାଇ-ପ୍ରେସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ।
BWF ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଖୁନିଙ୍ଗ୍ ପଟାମା ଲିସୱାଦତ୍ରାକୁଲ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଖେଳର ବିକାଶ ହେବା ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏପରି ଏକ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଆମେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ। ୩×୧୫ ସ୍କୋରିଂ ସିଷ୍ଟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଉନ୍ନତ ଶେଡ୍ୟୁଲିଂ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅବଧିରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ତଥା ରିକଭରି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ।”
📢 The #BWF membership has voted to approve the adoption of the 3×15 scoring system.— BWF (@bwfmedia) April 25, 2026
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ହାଇ-ପ୍ରେସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକାବିଲା ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଫିନିସିଂ ଅଧିକ ଡ୍ରାମାଟିକ ବା ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରଥମ ର଼୍ୟାଲିରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଅନେକ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। BWF କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରେ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସାଇନା ନେହୱାଲ
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଖେଳ ଯେପରି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ନ ହରାଇବ। ସାଇନା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ର଼୍ୟାଲିର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। ଶେଷରେ ଧ୍ୟାନ ନିରପେକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଖେଳର ଭାବନା ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ।”