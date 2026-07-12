ETV Bharat / sports

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ

Brendon McCullum: ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ। ଶେଷ ହେଲା ‘ବ୍ୟାଜ୍‌ବଲ୍’ ଯୁଗ, ସୀମିତ ଓଭରରେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଦାୟିତ୍ୱ।

Brendon McCullum Sacked
ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Brendon McCullum Sacked: ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାକକୁଲମ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍ (ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦) ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାତରୁ ଆଶେସ୍ (Ashes) ସିରିଜ୍‌ରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ହିଁ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ବୋର୍ଡ ଶେଷରେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବର୍ଟ କି’ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏକ ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍ ଘଟଣାର ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କର ଅବସର ନେବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ମ୍ୟାକକୁଲମ ଏବଂ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଅଧୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କ ‘ବ୍ୟାଜ୍‌ବଲ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ରଣନୀତି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦର ସୀମା ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାତରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ୟାସିନୋ ଯିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଭଳି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଦଳର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ମ୍ୟାକକୁଲମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏହି ସଫରରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ଅଂଶବିଶେଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମୁଁ ଏହି ପଦରେ ଆଗକୁ ନ ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ (ସୀମିତ ଓଭର) ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉପରେ ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ହସହସ ମୁହଁରେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି।"

ବର୍ଷ ୨୦୨୨ ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୩-୦ ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରବିବାର ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ENG: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସମେତ ଏହି ୨ ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଦେଲା ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ

ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଶେଷ ହେଲା ଭାରତର ଦବଦବା; ୧୬୦୦ ଦିନ ପରେ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

TAGGED:

BRENDON MCCULLUM
ENGLAND TEST COACH
ECB REMOVES MCCULLUM
ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ
BRENDON MCCULLUM SACKED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.