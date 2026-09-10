ETV Bharat / sports

କୋଲକାତା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର! ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବ୍ରାଜିଲ୍

ବ୍ରାଜିଲ ନିଜ ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର, ରଫିନ୍‌ହା ଓ ଏଣ୍ଡ୍ରିକଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି।

Brazil Squad vs India
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବ୍ରାଜିଲ୍ (File Photo) (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Brazil Squad vs India, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ନିଜର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୩ ଅକ୍ଟୋବର କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୋଚ୍ କାର୍ଲୋ ଆନସେଲୋଟି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର, ରଫିନ୍‌ହା ଓ ଏଣ୍ଡ୍ରିକଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ବ୍ରାଜିଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା ରାଙ୍କିଂରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଭାରତ ୧୩୮ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ବ୍ରାଜିଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିଭାଗର କମାଣ ରିଆଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍‌ର ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ ବାର୍ସିଲୋନାର ରଫିନ୍‌ହାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ରିଆଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍‌ର ଯୁବ ଫରୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚେଲସିର ଏଷ୍ଟେଭାଓ ଓ ଜୋଆଓ ପେଡ୍ରୋ, ବୋର୍ଣ୍ଣମାଉଥ୍‌ର ରେୟାନ୍, ଫ୍ଲାମେଙ୍ଗୋର ପେଡ୍ରୋ ଓ ସାମୁଏଲ୍ ଲିନୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଭାରତର ରକ୍ଷଣଭାଗ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡରେ ଆର୍ସେନାଲ୍‌ର ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ରୁନୋ ଗୁଇମାରେସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନ୍ୟୁକାସଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍‌ରୁ ଆର୍ସେନାଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦ୍ରେ ସାନ୍ତୋସ, ବ୍ରେନୋ ବିଡୋନ, ଡାନିଲୋ ସାନ୍ତୋସ, ଡଗ୍‌ଲାସ ଲୁଇଜ୍ ଏବଂ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବୋଣ୍ଟେମ୍ପୋ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି। ଡଗ୍‌ଲାସ ଲୁଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଭେଣ୍ଟସ୍ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ରକ୍ଷଣଭାଗରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଜୋଶ୍‌ର ମିଶ୍ରଣ ରଖିଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନର ମାର୍କିନ୍ହୋସ୍ ଏବଂ ଆର୍ସେନାଲ୍‌ର ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମ୍ୟାଗାଲହେସ୍ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟିର ଭିଟୋର ରିସ୍, ନଟିଂହମ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଜୈର, ରୋମାର ୱେସଲେ ଏବଂ ପିଏସବିର ମାଉରୋ ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପରେ କୋଚ୍ ଆନସେଲୋଟିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ମାତ୍ର ୯ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର, ରଫିନ୍‌ହା, ଏଣ୍ଡ୍ରିକ୍, ବ୍ରୁନୋ ଗୁଇମାରେସ, ମାର୍କିନ୍ହୋସ୍, ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମ୍ୟାଗାଲହେସ୍, ଡଗ୍‌ଲାସ ସାନ୍ତୋସ, ଡାନିଲୋ ସାନ୍ତୋସ ଏବଂ ରେୟାନ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେମାର୍ ଜୁନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦଳରେ ନାହିଁ।

ବ୍ରାଜିଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ (Brazil Football Team): ହ୍ୟୁଗୋ ସୁଜା, ପେଡ୍ରୋ ମୋରିସ୍କୋ, ଓଟାଭିଓ, ଆର୍ଥର ଡାୟସ, ଡଗ୍‌ଲାସ ସାନ୍ତୋସ, ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମ୍ୟାଗାଲହେସ୍, ଜୈର ତାଭାରେସ ଦା ସିଲଭା, ମାର୍କିନ୍ହୋସ୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜିନ୍ହୋ, ମାଉରୋ ଜୁନିୟର, ଭିଟୋର ରିସ୍, ୱେସଲେ, ଆନ୍ଦ୍ରେ ସାନ୍ତୋସ, ବ୍ରେନୋ ବିଡୋନ, ବ୍ରୁନୋ ଗୁଇମାରେସ, ଡାନିଲୋ ସାନ୍ତୋସ, ଡଗ୍‌ଲାସ ଲୁଇଜ୍, ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବୋଣ୍ଟେମ୍ପୋ, ଏଣ୍ଡ୍ରିକ୍, ଏଷ୍ଟେଭାଓ, ଜୋଆଓ ପେଡ୍ରୋ, ରଫିନ୍‌ହା, ରେୟାନ୍, ପେଡ୍ରୋ, ସାମୁଏଲ୍ ଲିନୋ ଓ ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

INDIA VS BRAZIL FOOTBALL MATCH
ଭାରତ ବନାମ ବ୍ରାଜିଲ
ବ୍ରାଜିଲ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ
ଫୁଟବଲ୍ ଖବର
BRAZIL SQUAD VS INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.