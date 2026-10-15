ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନେଇଗଲା ଜୀବନ, ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୂର୍ବତନ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବକ୍ସର ଜର୍ଜ କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କର ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : October 15, 2026 at 5:14 PM IST
Jorge Castro Passes Away: ବକ୍ସିଂ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପୂର୍ବତନ ମିଡିଲୱେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବକ୍ସର ଜର୍ଜ କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କର ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ୨୦ ବର୍ଷର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ୧୪୪ଟି ମୁକାବିଲା ଲଢ଼ିଥିବା କାଷ୍ଟ୍ରୋ ବୁଧବାର (୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କାଷ୍ଟ୍ରୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମୋରୋନ୍ ସହରସ୍ଥିତ ଏକ ବିଙ୍ଗୋ ହଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରିଙ୍ଗ୍ ଭିତରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଧନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ଜର୍ଜ କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କ ଝିଅ କ୍ୱିମେଲି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ମାଆ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ୱିମେଲିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିପିଆର୍ (CPR) ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଗଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
Former world champion boxer Jorge 'Locomotra' Castro has sadly passed away at the age of 59 💔 https://t.co/rfIQh0Ko6u— Daily Mail Sport (@MailSport) October 15, 2026
୧୯୯୪ ମସିହାରେ ବନିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ଜର୍ଜ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବକ୍ସିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଗି ଜନସନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହରାଇ ଡବ୍ଲୁବିଏ (WBA) ମିଡିଲୱେଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟେରି ନୋରିସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବକ୍ସିଂ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁକାବିଲା ଲଢ଼ିଥିବା ଜର୍ଜ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କେବଳ ଜଣେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ନଥିଲା, ବରଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବକ୍ସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଛଅ ଥର ବିବାହ କରିଥିବା କାଷ୍ଟ୍ରୋ ନିଜ ପଛରେ ପାର୍ଟନର ନୋଏଲା ବିଗ୍ଲିୟାରୋଲୋ, ୧୫ଟି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ୧୪ଟି ନାତି-ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ପରିବାର ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି।