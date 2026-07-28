ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ରେ କରିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ!
ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ୩୫ତମ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କୁ 'ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସି' ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : July 28, 2026 at 3:22 PM IST
Tiger Shroff football debut: ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପରଦା ସହିତ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ୧୩୫ତମ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କୁ 'ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସି' (Mumbay FC) ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇଗର୍ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦଳ ସହିତ ଲଗାତାର ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଲି ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସି ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶିଲଂ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବ। ଖବର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦଳ ସହିତ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲେ, ତେବେ ଶିଲଂରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ତଥା ଅନନ୍ୟ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ଏବଂ 'ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସି'ର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଏହି କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରୁ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ଟାଇଗର୍ ଏହି ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଏହି କ୍ଲବ୍ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଦଳ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଲିଗ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଇ-ଲିଗ୍ ୩ (I-League 3) ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି।
ଚଳିତ ଥର ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍-ଇ (Group E) ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏଫ୍ସିକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ମୁକାବିଲା ଶିଲଂ ଲାଜୋଙ୍ଗ ଏଫ୍ସି, ନୋଙ୍ଗକସେହ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗସନିଙ୍ଗ ଏଫ୍ସି ସହିତ ହେବ। ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶିଲଂଠାରେ ଖେଳିବ। ଯଦି ଟାଇଗର୍ ମ୍ୟାଚରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାରକାମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ନର୍ଥଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି (NorthEast United FC) ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି।
ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ର ଇତିହାସ
ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ୧୮୮୮ ମସିହାରେ ସର୍ ମର୍ଟିମର ଡୁରାଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିମଲାଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର ଲିଗ୍ (ISL), ଆଇ-ଲିଗ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଶୀର୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।