ଭାରତର ଝିଅ ବ୍ରିଟେନରେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍! ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ବୋଧନା ଶିବାନନ୍ଦନ ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : August 11, 2026 at 2:46 PM IST
Bodhana Sivanandan: ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ବୋଧନା ଶିବାନନ୍ଦନ ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ର ମହିଳା ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ବ୍ରିଟେନର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କୋଭେଣ୍ଟ୍ରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ତ୍ରିଶା କନ୍ୟାମାରାଲାଙ୍କୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ର୍ୟାପିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବୋଧନା ଶିବାନନ୍ଦନ ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ର ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧନାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେସ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ କେହି ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ ଦିନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବୋଧନାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ।
🌟 History made in British chess!— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 10, 2026
👑 11-year-old Bodhana Sivanandan became the youngest-ever British Women’s Champion, adding another milestone to her remarkable rise.
🏆 17-year-old GM Shreyas Royal won his first British Championship title, finishing ahead of Luke McShane… pic.twitter.com/rK10fHO5F7
କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଘରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବୋଧନାଙ୍କୁ ଏକ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ବୋଧନାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ମନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ବୋଧନା ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଚେସ୍ର ମୋହରା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଧନାଙ୍କ ଚେସ୍ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲା।
🏆 The 2026 British Chess Championships are complete!— English Chess Federation (ECF) (@ecfchess) August 9, 2026
♔ British Champion: Shreyas Royal
♕ British Women's Champion: Bodhana Sivanandan, who claimed the title after a dramatic rapid play-off against Trisha Kanyamarala.
Congratulations to all of this year's champions ! ❤️♟️ pic.twitter.com/LVVb7NT2jG
ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବୋଧନାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟତଃ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରାଜୟ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରେୟସ ରୟାଲ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନଥିଲା। ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ରେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ତ୍ରିଶା କନ୍ୟାମାରାଲାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଧନା ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ବୋଧନାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବ୍ରିଟିଶ ଚେସ୍ ଦୁନିଆକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଇଂଲିଶ୍ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଡାନି ଗୋର୍ମାଲି ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୋଧନାଙ୍କୁ ‘ୱାନ୍-ଇନ୍-ଏ-ମିଲିଅନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏହି ସ୍ତରର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବୋଧନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚେସ୍ ଖେଳିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ବରଂ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଠିକ୍ ଚାଲ୍ ଚାଲିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
Congrats to Bodhana Sivanandan on winning her 1st British Women's Championship in a play-off at only 11! 🏴🏆🥳🎉😀— Women's Chess Coverage (@OnTheQueenside) August 9, 2026
The women's championship is played together with the open (as a single Swiss), so I imagine she could win a lot of these! 😄https://t.co/aL7IP794l8
📷: ECF pic.twitter.com/4WGcDftmVt
ବୋଧନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଲଣ୍ଡନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସଫଳତା କାହାଣୀ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଉଭୟ ଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ବ୍ରିଟେନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁବ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରିଟିଶ ମହିଳା ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ନିଜେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବୋଧନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଚେସ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାଲ୍ ଏବଂ ରଣନୀତି ଶିଖୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଧନା ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ବ୍ରିଟେନର ଶୀର୍ଷ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ବୋଧନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ (Blitz) ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ର୍ୟାପିଡ୍ (Rapid) ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଏବେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ (Classical) ଚେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।