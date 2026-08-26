ETV Bharat / sports

BCCI ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଏସବୁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା

ବିସିସିଆଇ ନିଜର ୩୮ଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

BCCI Election AGM Dates Announced
BCCI ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ (AGM) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ନିଜର ୩୮ଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜିଏମ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ହେବ। ଏଜିଏମ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ ବିସିସିଆଇର ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ବିସିସିଆଇର ଶୀର୍ଷ ପରିଷଦ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ଶେଷ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇରେ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଦୁଇଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣ ଧୂମଲ ଆଇପିଏଲ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏକେ ଜ୍ୟୋତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।

ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ରହିଛି। ବୈଧ ଭାବେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଉଭୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଜିଏମ ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ପରିଚାଳନା ସମିତିରେ ସାମିଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିସିସିଆଇର ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଆଚରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ବୈଠକରେ 'କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର'କୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହି ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିସିସିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରିକେଟକୁ ବୋର୍ଡର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ବିସିସିଆଇ ନିଜର ସଦସ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି ଏବଂ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟରେ ଥମୁନି ବିବାଦ; ଜୟସ୍ୱାଲ-ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲା ICC

ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଯଦି ଏହି ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିକେଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଅଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦଳ ଭାରତର ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ସାମିଲ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଏହା ବଦଳରେ ଘରୋଇ ସର୍କିଟରେ ଦଳକୁ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୩୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।

TAGGED:

BCCI ELECTION AGM DATES ANNOUNCED
BCCI ELECTIONS
DEVAJIT SAIKIA
ବିସିସିଆଇ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ
BCCI AGM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.