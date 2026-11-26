କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ବିନା ବଲ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଖେଳାଳି! ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO
ଡିଏଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଉଟ୍ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Published : November 26, 2026 at 12:21 PM IST
Bizarre Dismissal in WBBL: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ, କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବଲ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳି ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମହିଳା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡିଏଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଏହିପରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
WBBL ଟାଇମ ଆଉଟ ନିୟମ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ରେ 2021-22 ସିଜନ୍ରୁ ଏକ ନିଆରା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ 75 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଲରଙ୍କୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରକୁ ନିଶାନା ଲଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କ୍ରିଜ୍ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୋଲର ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଏହି ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳର ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବକୁ ରୋକିବା।
Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026
ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଡିଏଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସର ଇନିଂସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡିଏଣ୍ଡ୍ରା ଡଟିନ୍ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 75 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ମଇଦନରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଡଟିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଜ୍ଠାରୁ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ର ବୋଲର ସାରା ଗ୍ଲେନ୍ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରକୁ ଳକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଡଟିନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଡଟିନ୍ କୌଣସି ବଲ୍ ନ ଖେଳି ହିଁ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ସ୍କୋରକାର୍ଡରେ ଡଟିନ୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଗ୍ଲେନ୍ଙ୍କ ବଲ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା
ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିୟମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ଅଟେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 2021-22 ମସିହାରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଏକ କମ୍ ସ୍କୋର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ର 138 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଶେଷ ବଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।