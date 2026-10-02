ETV Bharat / sports

ଜନ୍ମଦିନର ଦେଶକୁ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର! ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭଲିନା

Asian Games 2026: ମହିଳାମାନଙ୍କ ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

Lovlina Borgohain Wins Boxing Gold
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭଲିନା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lovlina Borgohain Wins Gold: ଭାରତର ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଲଭଲିନା ଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ଖେଳାଳି ବାଓ ଜିଇଙ୍କୁ ୫-୦ ର ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହରାଇ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଲଭଲିନାଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତିନିଟି ଯାକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆଜି (୨ ଅକ୍ଟୋବର) ସେ ନିଜର ୨୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲଭଲିନା ମହିଳା ବକ୍ସିଂରେ ଭାରତର ୧୨ ବର୍ଷର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍

ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ଏବଂ ଚୀନର ବାଓ ଜିଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୀନ୍ ମୁକ୍କାବାଜ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଭଲିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡକୁ ୩-୨ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଭଲିନା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୪-୧ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହିତ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ୨-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ପାଦ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ୨-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିବା ଲଭଲିନା ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ୫-୦ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଏହା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ୧୨ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଯେଉଁଠାରେ କି ବକ୍ସିଂରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିଛି।

ଲଭଲିନା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଭାରତର ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୌରବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବକ୍ସର୍ ମ୍ୟାରୀ କମ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାରୀ ୨୦୧୪ରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭଲିନାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲଭଲିନାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଲଭଲିନା ଏହାପୂର୍ବରୁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସେହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲଭଲିନାଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମହିଳା ବକ୍ସର୍ ପରଭୀନ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମୁକ୍କାବାଜ୍ ଅଙ୍କୁଶଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାସହିତ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୪୮ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ
  2. ICC ଜାରି କଲା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ; ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍

TAGGED:

ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଭାରତ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା
ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ଜନ୍ମଦିନ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ବକ୍ସିଂ ଫାଇନାଲ୍
LOVLINA BORGOHAIN WINS GOLD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.