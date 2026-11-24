କାଲିଠୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚାଲିବ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ (BIMSTEC) ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରେ ୬ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 24, 2026 at 10:19 PM IST
BIMSTEC Under 23 ATHLETICS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ (BIMSTEC) ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରେ ୬ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୬୯ ଜଣିଆ ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋଟ ୩୨ଟି ପଦକ ପାଇଁ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧୦୦, ୨୦୦, ୪୦୦ ଓ ୮୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ ସହ ହାଇଜମ୍ପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜମ୍ପ୍ ଓ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SAI) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ପୁନିଆଁ ।
ବିମ୍ଷ୍ଟେକ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ୬ଟି ଦେଶ ଯେପରିକି- ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ୩୨ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ୧୦୦ ମି, ୨୦୦ ମି, ୪୦୦ ମି, ୮୦୦ ମି, ୧୫୦୦ ମି, ୫୦୦୦ ମି, ୧୦୦ ମି ହର୍ଡଲ୍ସ, ୪୦୦ ମି ହର୍ଡଲ୍ସ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ଟ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ, ସଟ୍ପୁଟ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, ୪x୧୦୦ ରିଲେ ଓ ୪x୪୦୦ ରିଲେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରଗବୀ ରାଣୀ ମମାଲି ସିଂ: ଭାରତୀୟ ରଗବୀ ଟିମ୍ ରେ ଭାଇସ କ୍ୟାପଟେନ
ବିମ୍ଷ୍ଟେକ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତରୁ ୬୯ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ (୪୦୦ ମି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା), ସବିତା ଟପ୍ପୋ (୧୦୦ମି ହର୍ଡଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା), ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କିଷାନ (୮୦୦ ମି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା) ଏବଂ ମାରୀମୁକ୍ତା ସୋରେଙ୍ଗ (ଟ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା) ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ବିମ୍ଷ୍ଟେକ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରବେଶ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟେଦୁଲା ବିଜୟ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଏଟିଙ୍ଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜି. ଶ୍ରୀନିବାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର