ETV Bharat / sports

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆହତ କାରଣରୁ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି ବାଦ୍

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି ।

Team India
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sai Sudharsan ruled out: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ଡାହାଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର BCCI ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (CoE) ରେ ପୁନର୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି ।

ସୁଦର୍ଶନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଭାରତର ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲେ । ସେ ସାତଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 31.91 ହାରରେ 383 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜଣେ ନୂତନ ଖେଳାଳି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

କଲମ୍ବୋର NCC ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଦଶ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପାଡିକ୍କଲ୍ ୧୨୧ ବଲ୍‌ରେ ୧୪ ଚୌକା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ୧୦୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ପରିଚାଳନା ପାଖରେ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଦଳ ଅଛି, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକିବ୍ ନବିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରାଂଶ ଜୈନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଆହତ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକିବ୍ ନବିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାଡ୍

ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକ୍କଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନଭ ସୂତାର, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବରାଡ ଏବଂ ଆକିବ ନବି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Glasgow CWG: 39 ମେଡାଲ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ, 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟାଟନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପିଟି ଉଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ

ବ୍ୟରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SAI SUDHARSAN INJURY
SL VS IND TEST 2026
SAI SUDHARSAN RULED OUT
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ
SAI SUDHARSAN INJURY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.