ଭାରତରେ ଖେଳିବେ ବାବର ଆଜମ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ।

ବାବର ଆଜମ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 2:55 PM IST

BBL in India: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ବିବିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ବିସିସିଆଇ ଠାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଯାଇଛି । ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତରେ ବିବିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା ।

ବିସିସିଆଇ ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚେନ୍ନାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ୫ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲା । ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ମିଥୁନ ମନ୍‌ହାସ ଚେନ୍ନାଇରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସିଏ (CA) ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍‌ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ (ଖେଳସୂଚୀ) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବ । ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିବିଏଲ୍‌ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଆସନ୍ତା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିନିଧି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ରେ ଥିବା ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛୁ ।"

ଭାରତରେ ଖେଳିବେ ବାବର ଆଜମ?

ବିସିସିଆଇରୁ ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ର ୧୬ତମ ସିଜନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଯେଉଁଠାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତ ସିଜନ୍ ବିଜେତା ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ଏବଂ ରନର୍ସଅପ୍ ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ବିବିଏଲ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବର ଆଜମ, ଯିଏକି ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଦଳ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ।

