ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍, MCG ରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପିଏମ ମୋଦି
BBL 2026: ପିଏମ ମୋଦି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : July 10, 2026 at 11:03 AM IST
BBL 2026 Opener: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପିଏମ ମୋଦି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିବିଏଲ୍ ର ଆଗାମୀ ସିଜିନର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପିଏମ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାକାର ପିଏମ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିବିଏଲ୍ ୨୦୨୬-୨୭ର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ବିବିଏଲ୍ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନିଗେଡ୍ସ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
" cricket is not just a game but a shared passion": pm modi launches sports collaboration roadmap at mcg— ANI Digital (@ani_digital) July 10, 2026
read @ANI Story | https://t.co/CaFiWJDAWe #PMModi #SportsCollaborationRoadmap #Australia #MelbourneCricketGround pic.twitter.com/shf6BGRH1s
ବିବିଏଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତରେ ବିବିଏଲ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ର ସୁପର ପାୱାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ବିବିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବ।
ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନିଗେଡ୍ସ ବନାମ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାକୁ ରେନିଗେଡ୍ସର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଭାରତରେ ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଯଦି ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜଣାଶୁଣା ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Prime Minister Narendra Modi tweets pictures of his visit to the Melbourne Cricket Ground earlier today, where he interacted with young cricket, Kabaddi and Australian rules football players.— ANI (@ANI) July 10, 2026
He tweets, " india and australia share a deep sporting bond. as both our nations prepare… pic.twitter.com/yGoc6OOG5p
ପିଏମ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଏଠାରେ କୌଣସି ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଫିନିଶ୍ ର ଚାପ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠାରେ କେବଳ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ, ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି।"
ପିଏମ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବାଡି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ପିଏମ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କର ଅଡିସନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ।