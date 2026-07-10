ETV Bharat / sports

ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍, MCG ରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପିଏମ ମୋଦି

BBL 2026: ପିଏମ ମୋଦି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Big Bash League in India
MCG ରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଦେଲେ ପିଏମ ମୋଦି (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BBL 2026 Opener: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପିଏମ ମୋଦି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିବିଏଲ୍ ର ଆଗାମୀ ସିଜିନର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ପିଏମ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାକାର ପିଏମ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିବିଏଲ୍ ୨୦୨୬-୨୭ର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ବିବିଏଲ୍ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନିଗେଡ୍ସ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ବିବିଏଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତରେ ବିବିଏଲ୍‌କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସୁପର ପାୱାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ବିବିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବ।

ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନିଗେଡ୍ସ ବନାମ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାକୁ ରେନିଗେଡ୍ସର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଭାରତରେ ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଯଦି ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିପାରେ।

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜଣାଶୁଣା ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ପିଏମ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଏଠାରେ କୌଣସି ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଫିନିଶ୍ ର ଚାପ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠାରେ କେବଳ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ, ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି।"

ପିଏମ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବାଡି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ପିଏମ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କର ଅଡିସନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୧୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ; ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅବସର ନେବେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି

TAGGED:

BBL 2026 OPENER
BBL 2026
BBL 2026 INDIA MATCH
ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍
BIG BASH LEAGUE IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.