ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ପାରା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ବିଭାସିନ୍ଧୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Dhenkanal Welcomes Its World Champion Bibhasindhu Barik
ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ତୁର୍କିର ମେର୍ସିନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟିସ୍ପୋର୍ଟ ୟୁଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬’ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ବିଭାସିନ୍ଧୁ ବାରିକ ମୋଟ ୩ଟି ପଦକ ଜିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟିସ୍ପୋର୍ଟ ୟୁଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସନ୍ତାନ ବିଭାସିନ୍ଧୁ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌୩-ଏସ୍‌ୟୁ୫) ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ପୁରୁଷ ଏକକ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌୩)ରେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌୩-ଏସ୍‌ୟୁ୫)ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।

ବିଭାସିନ୍ଧୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିବା ପରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବାପା ବେଣୁଧର ବାରିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାରା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ବିଭାସିନ୍ଧୁ ବାରିକ୍ ଉଗାଣ୍ଡା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପେରୁ, ଚାଇନା ଓ ଇଜିପ୍ଟ ଆଦି ଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ରାମେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବେଣୁଧର ବାରିକଙ୍କ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବିଭାସିନ୍ଧୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜଣେ ସଫଳ ପାରା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ହାଇ ପର୍ଫୋରାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି।

Dhenkanal Welcomes Its World Champion Bibhasindhu Barik
ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)

ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଭାସିନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତୁର୍କିର ମେର୍ସିନ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଡବଲ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସିଲଭର ଓ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛି। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ଭାରତବାସୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ବିଭାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବ କି ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ସେହି ଚାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଆସିଛି।"

Dhenkanal Welcomes Its World Champion Bibhasindhu Barik
ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)

ନିଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜାତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୮ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିବା।"

Dhenkanal Welcomes Its World Champion Bibhasindhu Barik
ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)

ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୨୦୨୮ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ବିଭାସିନ୍ଧୁ ନିଜ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦବଦବା: ୭ ଶୁଟର ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ

କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ: ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ୍ ଆଇନ; ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବନି ଆଇସିସି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

TAGGED:

DHENKANAL SPORTS NEWS
ODISHA PARA ATHLETES GOLD MEDAL
BIBHASINDHU BARIK WORLD CHAMPION
ଓଡ଼ିଶା
BIBHASINDHU BARIK PARA BADMINTON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.