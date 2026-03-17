କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜମିବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ଆସର; ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
Published : March 17, 2026 at 5:03 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ କମିଟି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦଘାଟନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ୧୯ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ:
- ସକାଳ ସେସନ: ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା
- ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନ: ୪ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା
ମଇଦାନରେ ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି
ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଦେଶର ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୪୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ପାରାଲିମ୍ପିଆନ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Ahead of the 24th National Para Athletics Championship 2026, Additional Secretary, DSYS, Sri B. K. Swain addressed a joint press conference along with Chairman, @ParalympicIndia, Sri Satyanarayana and President, @paralympic_od, Sri Kamala Kanta Ratha, outlining key details of the… pic.twitter.com/Wvmv8ypcHM— Odisha Sports (@sports_odisha) March 17, 2026
ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪୦ ଜଣିଆ ଏକ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର 'ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ' ଭଳି, କାରଣ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବି.କେ. ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା।
ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବି.କେ. ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସରକାର ପାରା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ପାରାଲିମ୍ପିଆନ୍ ମାର୍କଣ୍ଡା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର