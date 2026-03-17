ETV Bharat / sports

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜମିବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ଆସର; ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜମିବ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଆସର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ କମିଟି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।

ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦଘାଟନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ୧୯ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ:

  • ସକାଳ ସେସନ: ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନ: ୪ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା

ମଇଦାନରେ ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି

ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଦେଶର ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୪୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ପାରାଲିମ୍ପିଆନ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪୦ ଜଣିଆ ଏକ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର 'ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ' ଭଳି, କାରଣ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବି.କେ. ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା।

ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ କୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat)

ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବି.କେ. ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସରକାର ପାରା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ପାରାଲିମ୍ପିଆନ୍ ମାର୍କଣ୍ଡା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

TAGGED:

PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
BHUBANESWAR KALINGA STADIUM
ODISHA SPORTS
ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬
PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.