ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
Published : December 24, 2025 at 10:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ l ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ମହିଳା ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳି । ରାଉରକେଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନବମ ଏଲିଟ୍ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳିମାନେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ମହିଳା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନବମ ଏଲିଟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳି l 15 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ସାତଟି ମେଡାଲ l ଏହାସହ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ ନୋଏଡ଼ାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟାନସିପ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି l
ରାଉରକେଲାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l ଏହା ଡିସେମ୍ବର 18-19 ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା l ଭୁବନେଶ୍ଵର ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ମାନେ ବାଜିମାତ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କୋଚ୍ ପଦ୍ମନାଭ ପାତ୍ର l
ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିବଶଙ୍କର ଜେଠୀ 80 ରୁ 85 କିଗ୍ରା କାଟାଗୋରିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା l ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳୁନାହିଁ l ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ l ନିଜ ନିଜ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ କିଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l
କୋଚ୍ ପଦ୍ମନାଭ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି l ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ବହୁ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି l ହେଲେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ହାସଲ କରି ପାରିବେ l"
