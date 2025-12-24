ETV Bharat / sports

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ

ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନବମ ଏଲିଟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳି l

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ l ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ମହିଳା ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳି । ରାଉରକେଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନବମ ଏଲିଟ୍ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳିମାନେ ।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ମହିଳା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନବମ ଏଲିଟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳି l 15 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ସାତଟି ମେଡାଲ l ଏହାସହ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ ନୋଏଡ଼ାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟାନସିପ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି l




ରାଉରକେଲାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l ଏହା ଡିସେମ୍ବର 18-19 ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା l ଭୁବନେଶ୍ଵର ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ମାନେ ବାଜିମାତ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କୋଚ୍ ପଦ୍ମନାଭ ପାତ୍ର l

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ସାତଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ (ETV BHARAT ODISHA)



ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିବଶଙ୍କର ଜେଠୀ 80 ରୁ 85 କିଗ୍ରା କାଟାଗୋରିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା l ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳୁନାହିଁ l ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ l ନିଜ ନିଜ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ କିଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l



କୋଚ୍ ପଦ୍ମନାଭ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି l ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ବହୁ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି l ହେଲେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ହାସଲ କରି ପାରିବେ l"



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ପୁଣିଥରେ କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ: ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଲାଗି ପରିସର ହେବ ଉତ୍ସବ ମୁଖର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଭଲିବଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭ; ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏଫ୍‌ଆଇଭିବି ବିଚ୍ ଭଲିବଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR BOXING ON GOLD MEDAL
ଭୁବନେଶ୍ବର ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ
BHUBANESWAR BOXING ASSOCIATION
STATE LEVEL BOXING COMPETATION
BHUBANESWAR BOXING ON GOLD MEDAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.