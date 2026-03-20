ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା: ୨୦୨୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍'

2028 World Indoor Athletics: ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍' ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Kalinga Stadium to Host 2028 World Indoor Athletics
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍'
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 9:29 AM IST

Updated : March 20, 2026 at 10:08 AM IST

ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ୍‌ର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍' ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘ (AFI) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରୁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ

ପୋଲାଣ୍ଡର ତୋରୁନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଭାରତକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ହାଫ୍-ମାରାଥନ୍' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୨୨ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଯାହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା।

"ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ" - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ରହିଛି, ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଖାସ୍ କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ?

  • ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ।
  • ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
  • ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ କରି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।
  • କେବଳ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ନୁହେଁ, ୨୦୨୮ରେ 'ଏସୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍' ଆୟୋଜନ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି।
  • ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏକ 'ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ' ବୋଲି କହିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟତମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।

ଏହି ଆୟୋଜନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର 'ଭାରତୀୟ ଆତିଥ୍ୟ'କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।

