ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମହାଲଢ଼େଇ: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱାଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2026'। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 30, 2026 at 5:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱାଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2026'। ଅକ୍ଟୋବର 27 ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 120 ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (IMF)ର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କମିଟି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (TSAF) କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
IMF ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବରାଜ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଟୋକିଓ-2020 ଓ ପ୍ୟାରିସ୍-2024 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍-2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଜୋନ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ସିଲେକ୍ସନ୍) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ।
2019 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱାଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଶେଷ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2020 ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫେରିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏସ୍. ମହାନ୍ତ, ସୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ମହାରଣା ଏବଂ ବାସ୍ୱୀ କପୁର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। 2025 IFSC ଏସିଆନ୍ କିଡ୍ସ ଚାମ୍ପିୟଅନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାମସେଦପୁରସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଖେଳାଳି ଜୋଗା ପୁର୍ତ୍ତି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଚି ନାଗୋୟା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ-2026ର ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସ୍ପିଡ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂରେ 7.28 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟୋଜକ ଓ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ IMF ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଖେଳାଳି ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି।