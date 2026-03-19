କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚମକିବେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍: ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 10:23 AM IST

ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

National Para Athletics 2026, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା-ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀରେ କମ୍ପୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଭବ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି ୧୪୦୦ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍

ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାରା-ଆଥଲେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଏସଏଫ୍ (BSF) ଏବଂ ଏସଏସସିବି (SSCB) ର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆୟୋଜକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪୦ ଜଣ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ରୂପରେଖ

  • ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
  • ମୋଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ: ୧୪୫ଟି ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି।
  • ସମୟ: ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା) ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 'ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ' ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ବିକଶିତ ଭାରତ - ୨୦୪୭' ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବେ।"

କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତଥା ଖେଳରତ୍ନ ବିଜେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଝାଝରିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାରା-ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତମାନର ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖି ପାରାଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏହି ନୂଆ କ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

