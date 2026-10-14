ବକ୍ସିଂ ଫେଡେରେସନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନିଲମ୍ବିତ
Boxing Federation Rows: ବକ୍ସିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
Published : October 14, 2026 at 5:02 PM IST
Boxing Federation Rows: ବକ୍ସିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BFI) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛି। ଫେଡେରେସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ସାମୟିକ (ଅନ୍ତରୀଣ) ଅଟେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ।
BFI ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା କିମ୍ବା ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ ରହିବେ।
ବିଏଫ୍ଆଇ (BFI) ଏଲିଟ୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଓପନ୍ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ବାତିଲ ହେବା ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାହନଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲା।
ଫେଡେରେସନର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଥିତ ଭାବେ ବେଆଇନ ତଥା ଦୁର୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାର ସୁନାମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।
📢 Announcement The Boxing Federation of India (BFI) has suspended Pramod Kumar as Secretary General with immediate effect, under the BFI Constitution. #BFI https://t.co/SSYcmXVjFC— Boxing Federation (@BFI_official) October 14, 2026
ବିଏଫ୍ଆଇ (BFI) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥା ଆଧିକାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ BFI ନାମରେ କୌଣସି ଲେଟର, ନୋଟିସ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାକ୍ଷୀ, ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି।
ଫେଡେରେସନ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଗାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍, ରେକର୍ଡ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଲମ୍ବନକୁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାମୟିକ (ଅନ୍ତରୀଣ) ପଦକ୍ଷେପ।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ BFI ର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାବଧାନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାର ସର୍ତ୍ତ ଅଧୀନରେ ରହିବ। BFI ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଫେଡେରେସନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର କୌଣସି ବି ଚେଷ୍ଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ BFI ର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଲାଗୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।