ETV Bharat / sports

ଆରମ୍ଭ ହେଲା "ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬' ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ କ୍ଲବ (BPYC) ତରଫରୁ ସହରର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଦ୍ବିଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

BERHAMPUR PHOTOGRAPHERS CRICKET LEAGUE 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬" କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ କ୍ଲବ (BPYC) ତରଫରୁ ସହରର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଦ୍ବିଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୮ଟି ଟିମ୍‌ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

'ଗ୍ରୁପ୍-A' ଟିମ୍‌:

  • ଜେଏଚଭି ଫଟୋଗ୍ରାଫି (JHV Photography)
  • ଚନ୍ଦନ ଭିଡିଓ (Chandan Video)
  • କାହ୍ନୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (Kanhu Photography)
  • ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବାଏ ସାଦି ମୁବାରକ୍ (Stories By Shaadi Mubarak)।

'ଗ୍ରୁପ୍-B' ଟିମ୍‌:

  • ଦି ୱେଡିଂ କ୍ଲିକର (The Wedding Clicker)
  • ଏମ୍.ଏସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (M.S. Photography)
  • ୨୪ ପିକ୍ସେଲ (24 Pixel)
  • ଏ.ଆର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (A.R. Photography)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ୬ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ।

BERHAMPUR PHOTOGRAPHERS CRICKET LEAGUE 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

ଆଜି ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଭଳି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ୍ କ୍ଳବ୍‌କୁ ବିଧାୟକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ଆୟୋଜକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ।"

BERHAMPUR PHOTOGRAPHERS CRICKET LEAGUE 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ର ଦଳେଇ ଯୋଗ ଦେଇ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନରେ ଭାଇଚାରା ତିଆରି ହେବା ସହ ଏହା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଡେପୁଟି ମେୟର ଇ.ବିବେକ ରେଡ୍ଡୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ, ଫୋଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

BERHAMPUR PHOTOGRAPHERS CRICKET LEAGUE 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଆର୍. ମୁରଲୀ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନ ହେବା ଦରକାର । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି ।"

BERHAMPUR PHOTOGRAPHERS CRICKET LEAGUE 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ, ବଜାୟ ରଖିଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR PHOTOGRAPHERS CRICKET
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ
ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ କ୍ଲବ
PHOTOGRAPHERS CRICKET LEAGUE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.