ଆରମ୍ଭ ହେଲା "ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬' ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ କ୍ଲବ (BPYC) ତରଫରୁ ସହରର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଦ୍ବିଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 3, 2026 at 7:58 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬" କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ କ୍ଲବ (BPYC) ତରଫରୁ ସହରର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଦ୍ବିଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୮ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
'ଗ୍ରୁପ୍-A' ଟିମ୍:
- ଜେଏଚଭି ଫଟୋଗ୍ରାଫି (JHV Photography)
- ଚନ୍ଦନ ଭିଡିଓ (Chandan Video)
- କାହ୍ନୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (Kanhu Photography)
- ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବାଏ ସାଦି ମୁବାରକ୍ (Stories By Shaadi Mubarak)।
'ଗ୍ରୁପ୍-B' ଟିମ୍:
- ଦି ୱେଡିଂ କ୍ଲିକର (The Wedding Clicker)
- ଏମ୍.ଏସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (M.S. Photography)
- ୨୪ ପିକ୍ସେଲ (24 Pixel)
- ଏ.ଆର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (A.R. Photography)
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ୬ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଭଳି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୟୁଥ୍ କ୍ଳବ୍କୁ ବିଧାୟକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ଆୟୋଜକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ର ଦଳେଇ ଯୋଗ ଦେଇ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନରେ ଭାଇଚାରା ତିଆରି ହେବା ସହ ଏହା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଡେପୁଟି ମେୟର ଇ.ବିବେକ ରେଡ୍ଡୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ, ଫୋଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଆର୍. ମୁରଲୀ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନ ହେବା ଦରକାର । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ, ବଜାୟ ରଖିଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର