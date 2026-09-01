କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳିବେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ!
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : September 1, 2026 at 2:22 PM IST
Ben Stokes BBL Return: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL) ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ଷ୍ଟୋକ୍ସ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବିବିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।
ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ମଧ୍ୟ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL)ର ୨୦୨-୨୭ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିବା ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ଏବଂ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନିଗେଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଫର ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡିଲେଡ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ରିପୋର୍ଟର ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦,୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦରମା ମିଳିବ।
Ben Stokes is a Striker 💙 pic.twitter.com/d2OEbDeJS0— Adelaide Strikers (@StrikersBBL) September 1, 2026
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିବିଏଲ୍ (BBL)ରେ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଜଣେ ଟପ୍ ଲେଭଲ୍ର ମାର୍କି ଖେଳାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଲିଗ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିବିଏଲ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ପାୱାର୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ୨୦୧୪/୧୫ ସିଜିନ୍ରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନିଗେଡ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଡେଭ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୩୭ ବଲ୍ରେ ୭୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାନ ସିଜିନ୍ରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ମାତ୍ର ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୫୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୨୮ ରନ୍ କରିବା ସହ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ବର୍ତ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ବିବିଏଲ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
It's happening! Ben Stokes is returning to the Big Bash for a full season in #BBL16— cricket.com.au (@cricketcomau) September 1, 2026
Details: https://t.co/eD7excHyZt pic.twitter.com/VxPYSD6jE2
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନଟିଂହାମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୧୨୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭୨୪୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୨୫୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ୧୧୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୪୩ଟି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୪୬୩ ରନ୍ ଓ ୫୮୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଦିନିକିଆରେ ୭୪ଟି ଓ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୨୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।