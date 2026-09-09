ETV Bharat / sports

ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରେଜଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍

ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମରେ ଚାଲିଆସୁଥିବା କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରେଜଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୧୮ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜୟର ଧାରା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି।

Ben Shelton Defeats Carlos Alcaraz in Epic US Open 2026
କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରେଜଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁଏସ୍ ଓପନ ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର-୩ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମରେ ଚାଲିଆସୁଥିବା କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରେଜଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୧୮ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜୟର ଧାରା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି।

କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ର ୱିମ୍ବଲଡନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଜାନିକ୍ ସିନର୍‌ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ହାରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୫ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଲୋସ୍ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରେଜ୍‌ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ଆହତ ସମାସ୍ୟା ପାଇଁ କାର୍ଲୋସ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୱିମ୍ବଲଡନ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଉଭୟରେ ଭାଗ ନେଇପାରି ନଥିଲେ।

ୟୁଏସ୍ ଓପନ ୨୦୨୬ ରେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ଓ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ୨୮ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌ର ଶେଷ ଭାଗ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌ ଏହି ସେଟ୍‌କୁ ୭-୬ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜ ନାମରେ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌ଙ୍କୁ ୬-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧-୧ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଶେଲଟନ୍ ନିଜର ଏହି ଦବ୍‌ଦବା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୬-୩ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଏକତରଫା ଭାବେ ୬-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୨-୨ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ସେଟ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍ ଏବଂ ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପରେ ଶେଲଟନ୍ ୭-୬ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହାକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଓ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬: ଟିଆଫୋଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସବାଲେଙ୍କା

ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ; ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରିଗଲା କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ? ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଥିବା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ACB, ଜାରି କଲା ନୂଆ ପ୍ରମୋ

TAGGED:

SHELTON UPSETS ALCARAZ
ୟୁଏସ୍ ଓପନ ୨୦୨୬
କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରେଜ୍‌
ଟେନିସ୍ ଖବର
US OPEN 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.