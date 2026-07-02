ବେଲଜିୟମ କଲା ଚମତ୍କାର! ସେନେଗାଲକୁ ୩-୨ ରେ ହରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ କଲା ପ୍ରବେଶ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁଧବାର ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : July 2, 2026 at 10:01 AM IST
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁଧବାର ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବେଲଜିୟମ୍ ଦଳ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସେନେଗାଲ୍କୁ ୩-୨ ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ବେଲଜିୟମ୍ ସମ୍ମାନର ସହ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି ।
ବେଲଜିୟମର ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ୟୁରି ଟିଲେମ୍ୟାନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ର ଶେଷ ଷ୍ଟପେଜ୍-ଟାଇମରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜ ଦଳକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ । ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବିଗତ ୧୧ଟି ସିଜନର ନକଆଉଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ୨ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବେଲଜିୟମ୍ ହିଁ ଏହି ଚମତ୍କାର କରିଥିଲା ।
Belgium complete the comeback to enter the Round of 16! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
ମ୍ୟାଚର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୮୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନେଗାଲ୍ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଖେଳର ୨୫ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ହବିବ୍ ଦିଆରା ଗୋଲ୍ କରି ସେନେଗାଲ୍କୁ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ର ଷଷ୍ଠ ମିନିଟ୍ (୫୧ତମ ମିନିଟ୍) ରେ ଇସ୍ମାଇଲା ସାର୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସେନେଗାଲ୍ର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ । ମୁସର ନିଆକାତେଙ୍କ ଲମ୍ବା ପାସ୍ କୁ ସାର୍ ଚମତ୍କାର ଫାଷ୍ଟ-ଟଚ୍ ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଲଜିୟମର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ଥିବଟ୍ କୋର୍ଟୁଆଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ବଲ୍ କୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କୋର୍ଟୁଆ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଗୋଲକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ରୋକି ବେଲଜିୟମକୁ ମ୍ୟାଚରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ।
ବେଲଜିୟମର ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ୮୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦେଶର ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଲିଡିଂ ସ୍କୋରର୍ ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୨-୧ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଠିକ୍ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ, ୮୯ତମ ମିନିଟ୍ରେ ୟୁରି ଟିଲେମ୍ୟାନ୍ସ ଏକ ରକେଟ୍ ଶଟ୍ ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୨-୨ ବରାବରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ର ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିଲେମ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସେନେଗାଲର ବକ୍ସ ଭିତରେ ତଳେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । VAR ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ରେଫ୍ରି ବେଲଜିୟମକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ଟିଲେମ୍ୟାନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍-ଟାଇମର ୫ମ ମିନିଟ୍ (୧୨୫ତମ ମିନିଟ୍) ରେ ଏହି ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଅତି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ଏହା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଲ୍ ବନିଯାଇଛି ।
Only six spots remain for the Round of 16 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରାଜୟ ପରେ ସେନେଗାଲର ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହିଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେନେଗାଲର ଖେଳାଳିମାନେ ଏତେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଡିଫେଣ୍ଡର ପାଥେ ସିସ୍ ରେଫ୍ରିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧ କରି ପେନାଲ୍ଟି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରେ ସେଠାରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେନେଗାଲର କୋଚ୍ ପାପେ ଥିଆଭ୍ ରେଫ୍ରିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ନକରି କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ପରାଜୟ । ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୮୫ ମିନିଟ୍ର ହୋଇନଥାଏ । ବେଲଜିୟମ୍ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଗଲା, ଆମ ବିଚାରରେ ତାହା ପେନାଲ୍ଟି ନଥିଲା । ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ରେଫ୍ରିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଗଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଗଲୁ ।"
The USA are bound for the next round! 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
୧ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍
ଆମେରିକା ବନାମ ବୋସନିଆ-ହର୍ଜେଗୋଭିନା: ୨-୦
ଫୋଲାରିନ୍ ବାଲୋଗୁନ୍ ଏବଂ ମାଲିକ୍ ଟିଲମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱରପ୍ ସହ-ଆୟୋଜକ ଆମେରିକା ସହଜରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ଦଳ ରକ୍ଷଣଭାଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖି ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ।
England come back to claim their spot in the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ: ୨-୧
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋକୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର୍ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।