ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ: ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋହସିନ୍ ନକଭୀଙ୍କ ସହ କଣ ହୋଇଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା? ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କଲେ ଖୁଲାସା

Trophy Row: ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ସୈକିଆଙ୍କର ନକଭୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

Rajiv shukla
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କଲେ ଖୁଲାସା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳା ଟି୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭୨ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଭଳି ଏଥର ଭାରତର ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭୀଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରି ନକଭୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନକଭୀ ଟ୍ରଫି ନ ଦେଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହସିନ୍ ନକଭୀଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନକଭୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ନକଭୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏହା ପରେ ସେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା, କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଚାଲିଗଲେ।”

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ଏକ ଚିନ୍ତାକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସିସିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ।”

କହି ରଖୁଛୁ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ସୈକିଆଙ୍କର ନକଭୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଲା ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, “ସୈକିଆ ଜୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାବସାୟିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ମୋର ମନେହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଏତେ ସମାଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ୍।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

TROPHY CONTROVERSY
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍
WOMENS ASIA CUP TROPHY ROW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.