T20 World Cup: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଆଇସିସିର ମୋହର, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲା ବିସିସିଆଇ?
Published : February 10, 2026 at 4:53 PM IST
Rajiv Shukla on IND vs PAK Match: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେଠାକାର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ଯେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆଇସିସି (ICC) ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିଜୟ। ସେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜୟ ଶାହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଇସିସି ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏକ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଆଜି ଆଇସିସି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛି।"
Delhi: Congress MP and BCCI Vice President Rajiv Shukla says, " it has now been decided that a match between india and pakistan will take place in sri lanka on february 15..." pic.twitter.com/LPSpzHMf5z— IANS (@ians_india) February 10, 2026
କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳାଇଲା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଏହି ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାକ୍ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବେ।
ତେବେ ଆଇସିସି, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାହିଁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି।
Pakistan will play all their scheduled #T20WorldCup 2026 matches after “successful talks” between the ICC and PCB.— ICC (@ICC) February 9, 2026
Details ⬇️https://t.co/NfIIqztYww
୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ
ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି।