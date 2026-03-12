ETV Bharat / sports

IPL 2026: କେବେ ଆସିବ ବାକି ମ୍ୟାଚର ସିଡ୍ୟୁଲ୍? ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

IPL 2026: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରସିବି (RCB) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

IPL 2026 Full Schedule
ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରସିବି (RCB) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିସିସିଆଇ (BCCI) କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ, ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ଶୁକ୍ଲା?

ସାଧାରଣତଃ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା। ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗକୁ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (Election Commission) ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଇପିଏଲ୍‌ର ବାକି ଖେଳସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ।"

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସିଡ୍ୟୁଲର କିଛି ଖାସ୍ କଥା:

  • ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ରେ ଘୋଷଣା: ଗତକାଲି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧) ବିସିସିଆଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି।
  • ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
  • ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ନାହିଁ: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି 'ଡବଲ୍ ହେଡର୍' (ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍) ରହିବ ନାହିଁ।
  • ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଜନ୍: ଚଳିତ ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍‌

IPL ୨୦୨୬ର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବେ। ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। IPL ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍‌ ୧୫ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତା ଏବଂ ଗୌହାଟି ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆୟୋଜନ ହେବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ସହ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପୂରା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

