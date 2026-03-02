ETV Bharat / sports

IND vs AFG: ଜୁନ୍‌ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଧାଁ ଦଉଡ଼ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।

India vs Afghanistan 2026
ଜୁନ୍‌ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 12:50 PM IST

India vs Afghanistan 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଧାଁ ଦଉଡ଼ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଖେଳ ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି।

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍?

ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (WTC)ର ଅଂଶ ହୋଇନଥିବାରୁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ପଏଣ୍ଟ WTC ତାଲିକାରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ସୂଚୀ:

ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ:

  • ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ: ଜୁନ୍ ୬ - ୧୦ (ସକାଳ ୯:୦୦), ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
  • ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ଜୁନ୍ ୧୪ (ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦), ଧର୍ମଶାଳା
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ଜୁନ୍ ୧୭ (ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦), ଲକ୍ଷ୍ନୌ
  • ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ: ଜୁନ୍ ୨୦ (ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦), ଚେନ୍ନାଇ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ/ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମେ’ ୩୧ରେ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କୋହଲି-ରୋହିତ

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିରିଜରେ ସେ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ମଇଦାନର ନଜର ଆସିବେ। କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଅତୀତର ରେକର୍ଡ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ୪ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

