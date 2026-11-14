ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ; 2 ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପିରିବାର
ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇଯାଇଛି।
Published : November 14, 2026 at 10:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିକାରାବାଦରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ ନନ୍ଦିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। BCCI ନିକଟରେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଏହି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ରହି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମଧୁ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ କଥିତ ରୂପେ ବେକରେ ଦଉଡି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ପରିବାର ଲୋକେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ଭଳି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
Telangana | A 17-year-old cricket player died by suicide by hanging at her maternal uncle's residence in Madhu Colony, Vikarabad. The victim was staying at her maternal uncle's house in Madhu Colony and was undergoing coaching for selections. Her family has alleged that two youths were harassing her in the name of love, and that is why she took the extreme step. A case has been registered and further investigation is in progress.— ANI (@ANI) November 13, 2026
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ 17 ବର୍ଷୀୟା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ରୂପେ ହୋଇଛି। ସେ ବିକାରାବାଦର ମଧୁ କଲୋନୀରେ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିକେଟରେ ଚୟନ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଲୋକେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରେମ ନାମରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଛି। ଏହାପରେ ଫୋନକୁ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।
ANI ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରୁ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ବିଶେଷ ସୂଚନା: ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କେହି କଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ:
- ଟେଲି-ମାନସ (Tele-MANAS - ଭାରତ ସରକାର):14416 କିମ୍ବା 1800-891-4416 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ (ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ)।
- କିରଣ (KIRAN - ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ): 1800-599-0019 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଭାନ୍ଦ୍ରେଭାଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (Vandrevala Foundation): +91 9999 666 555 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆସ୍ରା (AASRA): +91 98204 66726 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।